La Havle Vela Kuvvete İlla Billahil Aliyyil Azim Ne Demek? Fazileti Ve Türkçe Anlamı

La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim; hayırlı bir işe başlanıldığında, bir yolculuğa çıkıldığında, bir yolculuktan dönüldüğünde, yolculuk sırasında, önemli bir iş sırasında, sınavlarda, ezan okunurken, namazlardan sonra gibi birçok anda yer ve zaman belirli olmaksızın okunur.

La Havle ve La Kuvvete İlla Billahil Aliyyil Azim Ne Demek?

La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim; gücün ve kuvvetin Allah’tan geldiğini bilmek ve Allah’tan güç ve kuvvet istemektir. Bizzat son peygamber olan Hazreti Muhammed (s.a.v.) tarafından ashabına tavsiye edilmiş ve sürekli okunmuş olan bir dua ve tesbihtir. Oldukça kapsamlı bir zikirdir. Allah’tan hem yardım isteme hem Allah’ı yüceltme hem de Allah karşısında acizliğin bilinmesini içerir. Müslümanlar tarafından mutlaka okunması gereken zikirlerden biridir. Allah’ı razı edip O’nun rızasını kazanmayı isteyen her Müslüman okumalıdır.

La Havle Vela Kuvvete İlla Billahil Aliyyil Azim Faziletleri ve Türkçe Anlamı

La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim Türkçe manası: Kuvvet ve güç sadece büyük ve yüce olan Allah’ın yardımı ile olur.

Hayber gazasına Resullah (s.a.v.) ile birlikte sahabeler bir vadiye vardıkları sırada yüksek şekilde tehlil ve tekbir getirip bağırarak Allah’ı zikrettiler. Fakat Resullah (s.a.v.) sahabelere “kendilerine merhamet etmelerini söyleyerek, ne bir sağıra ne de gaipten birine dua ediyorsunuz. Her şey işiten ve size sizden çok daha yakın olan Alah’a dua ediyorsunuz. Allah nerede olursanız sizinle beraberdir” dedi. Bunun üzerine sahabelerden biri ile aralarında geçen bir konuşmada Resullah (s.a.v.) sahabeye; “ sana Cennetin hazinelerinden bir hazine işaret edeyim mi diyerek La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim okumasını buyurdu. Resullah (s.a.v.)’ e göre La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim cennetin bir anahtarıdır. Sıkıntıya düşen, darda kalan bir kişi okuduğunda Allah’ın izni ile sıkıntıdan kurtulur.