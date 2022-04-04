KÜTAHYA RAMAZAN İMSAKİYESİ: Kütahya'da iftar bu akşam saat kaçta? 2022 Kütahya iftar ve sahur vakitleri

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Kütahya iftar ve sahur vakti, oruç tutacak vatandaşlar tarafından internette araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Kardeşlik bağlarının kuvvetlendiği, birlik ve beraberliğin arttığı on bir ayın sultanı Ramazan ayında oruç tutanlar imsak ve iftar saatlerini merak ediyorlar. Peki, Erzurum'da iftar saat kaçta? İşte, 2022 Erzurum Ramazan İmsakiyesi, iftar ve sahur saati...

KÜTAHYA İFTAR VAKTİ, AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?

Kütahya iftar saati 19:33 olacak.

KÜTAHYA SAHUR KAÇTA?

Kütahya sahur saati 05:08 olacak.

KÜTAHYA TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kütahya'da bu akşam teravih namazı 20:53’de kılınacak.

KÜTAHYA 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ