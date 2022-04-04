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KÜTAHYA RAMAZAN İMSAKİYESİ: Kütahya'da iftar bu akşam saat kaçta? 2022 Kütahya iftar ve sahur vakitleri

#Kütahya İftar Vakti#Kütahya Ramazan İmsakiyesi#Kütahya'da İftar Bu Akşam Saat Kaçta?
KÜTAHYA RAMAZAN İMSAKİYESİ: Kütahyada iftar bu akşam saat kaçta 2022 Kütahya iftar ve sahur vakitleri

Kütahya iftar vakti, 2022 Diyanet imsakiye bilgileri paylaşıldı. Peki, oruç ibadetini idrak eden Kütahya'da yaşayan vatandaşlar için Kütahya iftar vakti saat kaçta, ne zaman? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 Diyanet Kütahya imsakiyesi hakkında detaylı bilgiler...

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Kütahya iftar ve sahur vakti, oruç tutacak vatandaşlar tarafından internette araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Kardeşlik bağlarının kuvvetlendiği, birlik ve beraberliğin arttığı on bir ayın sultanı Ramazan ayında oruç tutanlar imsak ve iftar saatlerini merak ediyorlar. Peki, Erzurum'da iftar saat kaçta? İşte, 2022 Erzurum Ramazan İmsakiyesi, iftar ve sahur saati...

KÜTAHYA İFTAR VAKTİ, AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?

Kütahya iftar saati 19:33 olacak.

KÜTAHYA SAHUR KAÇTA?

Kütahya sahur saati 05:08 olacak.

KÜTAHYA TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kütahya'da bu akşam teravih namazı 20:53’de kılınacak.

KÜTAHYA 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
2 Nisan 2022 Cumartesi05:1106:3713:0916:4319:3120:51
3 Nisan 2022 Pazar05:1006:3513:0916:4319:3220:52
4 Nisan 2022 Pazartesi05:0806:3313:0816:4319:3320:53
5 Nisan 2022 Salı05:0606:3213:0816:4419:3420:54
6 Nisan 2022 Çarşamba05:0406:3013:0816:4419:3520:55
7 Nisan 2022 Perşembe05:0206:2913:0716:4419:3620:57
8 Nisan 2022 Cuma05:0106:2713:0716:4519:3720:58
9 Nisan 2022 Cumartesi04:5906:2613:0716:4519:3820:59
10 Nisan 2022 Pazar04:5706:2413:0716:4519:3921:00
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

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