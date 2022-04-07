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Kusmak orucu bozar mı? Oruçluyken istifra etmek (kusmak) hakkında Diyanet açıklaması

#Kusmak Orucu Bozar Mı#Diyanet#Ramazan
Kusmak orucu bozar mı Oruçluyken istifra etmek (kusmak) hakkında Diyanet açıklaması

Kusmanın orucu bozup bozmadığı merak edilen konulardan biri oldu. Ramazan orucunu tutan Müslümanlar orucu bozan şeylerden uzak duruyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından orucu bozan durumlar hakkında açıklama yapıldı. Peki, kusmak orucu bozar mı?

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Orucu bozan şeylerden birinin kusmak olup olmadığı araştırılıyor. Ramazan ayında farz olan oruç ibadetini yerine getirenler imsak vakti ile beraber oruç tutmaya başlıyor, iftar saatinde de oruçlarını açıyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz.

KUSMAK ORUCU BOZAR MI?

Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Aynı şekilde mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermez. Kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması hâlinde ise oruç bozulur.
Hz. Peygamber (s.a.s.), “Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin.” (Ebû Dâvûd, Savm, 32; Tirmizî, Savm, 25) buyurmuştur.
Bununla birlikte, kustuğu için orucu bozuldu zannıyla yemeye içmeye devam eden kimsenin orucu bozulur. Böyle bir kimseye keffâret değil, gününe gün kaza gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 332; el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 226).

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#Kusmak Orucu Bozar Mı#Diyanet#Ramazan

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