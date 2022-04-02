Kusmak orucu bozar mı, kusunca oruç bozulur mu? Diyanet bilgisi

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Diyanet’e en sık sorulan sorulardan olan istifra etmek(kusmak) orucu bozar mı sorusu bu yıl da Ramazan ayıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Oruçluyken mide sorunları yaşayan ve istifra eden vatandaşlar, geçirdikleri rahatsızlıklardan dolayı kusmuş olmalarının oruçlarını bozup bozmadıkları konusunda şüphe ediyorlar. Peki, kusmak orucu bozar mı, kusunca oruç bozulur mu? İşte detaylar...

KUSMAK ORUCU BOZAR MI?

Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Aynı şekilde mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermez. Kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması hâlinde ise oruç bozulur.

Hz. Peygamber (s.a.s.), “Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin.” (Ebû Dâvûd, Savm, 32; Tirmizî, Savm, 25) buyurmuştur.

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KUSUNCA ORUCU BOZMAK KAZA GEREKTİRİR Mİ?

Bununla birlikte, kustuğu için orucu bozuldu zannıyla yemeye içmeye devam eden kimsenin orucu bozulur. Böyle bir kimseye keffâret değil, gününe gün kaza gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 332; el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 226).