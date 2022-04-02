Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLER

Kusmak orucu bozar mı, kusunca oruç bozulur mu? Diyanet bilgisi

#Ramazan#Kusmak Orucu Bozar Mı#Diyanet
Kusmak orucu bozar mı, kusunca oruç bozulur mu Diyanet bilgisi

Oruçluyken sağlık sorunları ya da başka nedenler kusmanın oruca etkisini merak eden vatandaşlar, konuyla ilgili Dinayet yanıtını araştırıyorlar. Ramazan ayında en çok tartışılan konulardan olan kusmak oruca etkisi nedir, kusunca oruç bozulur mu? Din İşleri Yüksek Kurulu bilgisi ile haberimizde...

Haberin Devamı

Diyanet’e en sık sorulan sorulardan olan istifra etmek(kusmak) orucu bozar mı sorusu bu yıl da Ramazan ayıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Oruçluyken mide sorunları yaşayan ve istifra eden vatandaşlar, geçirdikleri rahatsızlıklardan dolayı kusmuş olmalarının oruçlarını bozup bozmadıkları konusunda şüphe ediyorlar. Peki, kusmak orucu bozar mı, kusunca oruç bozulur mu? İşte detaylar...

KUSMAK ORUCU BOZAR MI?

Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Aynı şekilde mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermez. Kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması hâlinde ise oruç bozulur.

Hz. Peygamber (s.a.s.), “Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin.” (Ebû Dâvûd, Savm, 32; Tirmizî, Savm, 25) buyurmuştur.

Haberin Devamı

KUSUNCA ORUCU BOZMAK KAZA GEREKTİRİR Mİ?

Bununla birlikte, kustuğu için orucu bozuldu zannıyla yemeye içmeye devam eden kimsenin orucu bozulur. Böyle bir kimseye keffâret değil, gününe gün kaza gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 332; el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 226).

Gözden Kaçmasın

Tükürük ve balgam yutmak orucu bozar mı, kendi tükürüğünü yutunca oruç bozulur muTükürük ve balgam yutmak orucu bozar mı, kendi tükürüğünü yutunca oruç bozulur mu?Haberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ramazan#Kusmak Orucu Bozar Mı#Diyanet

BAKMADAN GEÇME!

Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli

Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli?

#Sağlık
Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

#Sağlık
Sana bir sır verebilir miyim Yüzlerce kadının hayatını bu soruyla mahvetti

'Sana bir sır verebilir miyim?' Yüzlerce kadının hayatını bu soruyla mahvetti!

#Matthew Hardy

BAKMADAN GEÇME!

Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli

Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli?

#Sağlık
Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

#Sağlık
Sana bir sır verebilir miyim Yüzlerce kadının hayatını bu soruyla mahvetti

'Sana bir sır verebilir miyim?' Yüzlerce kadının hayatını bu soruyla mahvetti!

#Matthew Hardy