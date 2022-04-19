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Kusmak orucu bozar mı? İstifra edince oruç bozulur mu? Diyanet bilgisi

#Kusmak Orucu Bozar Mı#Ramazan#Oruç
Kusmak orucu bozar mı İstifra edince oruç bozulur mu Diyanet bilgisi

Kusmanın oruca etkisi, Ramazan ayında en çok araştırılan konulardan biri. Bu durumla karşılaşanlar orucun bozulup bozulmadığını merak ediyor. Peki kusmak orucu bozar mı? İstifra edince oruç bozulur mu? Diyanet bilgisi

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Bazı nedenlerden dolayı kusma durumu yaşanabilir. Böyle bir durumda kalanlar da orucun bozulup bozulmadığı hakkında araştırma yapıyor. Peki kusmak orucu bozar mı? İstifra edince oruç bozulur mu? İşte detaylar...

Kusmak orucu bozar mı? İstifra edince oruç bozulur mu?

Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Aynı şekilde mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermez. Kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması hâlinde ise oruç bozulur.

Hz. Peygamber (s.a.s.), “Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin.” (Ebû Dâvûd, Savm, 32; Tirmizî, Savm, 25) buyurmuştur.

Bununla birlikte, kustuğu için orucu bozuldu zannıyla yemeye içmeye devam eden kimsenin orucu bozulur. Böyle bir kimseye keffâret değil, gününe gün kaza gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 332; el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 226).

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#Kusmak Orucu Bozar Mı#Ramazan#Oruç

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