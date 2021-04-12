Kulak damlası orucu bozar mı? İşte Diyanet'in konuyla ilgili açıklaması

Oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar, oruca etkileyen ve etkilemeyen durumları sorgulamaya başladı. Oruçluyken kulak damlası kullanmanın oruca etkisi de merak edilen konulardan biri. Peki Diyanet, "Kulak damlası orucu bozar mı?" sorusunu nasıl açıklıyor? İşte detaylar...

Kulak damlası orucu bozar mı?

Kulak ile boğaz arasında bir kanal bulunmaktadır. Ancak kulak zarı bu kanalı tıkadığından, ilaç boğaza ulaşmaz. Bu nedenle kulağa damlatılan ilaç orucu bozmaz.

Kulak zarında delik bulunsa bile, kulağa damlatılan ilaç, kulak içerisinde emileceği için, ilaç ya hiç mideye ulaşmayacak ya da çok azı ulaşacaktır. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla kulak damlası orucu bozmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Merğînânî, el-Hidâye, II, 263; Kâsânî, Bedâî’, II, 98; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 367, 376).