Kul hakkı namazı var mıdır? Diyanet kul hakkı namazını yanıtladı

Kul hakkı namazı var mıdır sorusu oruç günlerini bitirmeye yaklaşmışken vatandaşların merak ettiği ve internette sıkça sorguladığı konular arasında yer alıyor. Bilerek ya da bilmeyerek kul hakkına girmiş olduklarını düşünenler, bunu telafi etmek için kul hakkı namazının olup olmadığını merak ediyorlar. İşte kul hakkı namazı var mıdır sorusunu Diyanet şöyle yanıtlıyor.

KUL HAKKI NAMAZI VAR MIDIR?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kul hakkından kurtulmanın tek yolunun helalleşmek olduğunu şı sözlerle ifade ediyor;

İslam dininde ibadetler, Allah ve Resûlü tarafından belirlenmiştir. Ne Kur’an’da ne de Sünnet’te “kul hakkı namazı” diye bir namazdan söz edilmiştir. Kişinin kul hakkından kurtulmasının yolu, hak sahibine hakkını vermesi ve onunla helalleşmesidir. Yaptığı zulüm için de Allah’a tevbe etmelidir. Tevbe etmeden önce iki rekât namaz kılınması menduptur. Kul hakkı konusunda Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Kimin üzerinde birinin namusu ya da malıyla ilgili bir zulüm varsa, altın ve gümüşün bulunmadığı kıyamet gününden önce onunla helalleşsin. Aksi takdirde kendisinin salih amelleri varsa, yaptığı zulüm miktarınca sevabından alınır, hak sahibine verilir. İyilikleri yoksa zulüm yaptığı kardeşinin günahından alınır, onun üzerine yükletilir.” (Buhârî, Mezâlim, 10).