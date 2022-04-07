Krem sürmek orucu bozar mı? Diyanet'in konu hakkında açıklaması

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Oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, orucu bozan durumlarla ilgili bilgi edinmek istiyor. Krem, merhem ve ilaçlı bantın oruca etkisi merak edilen konulardan biri oldu. Peki oruçluyken krem sürmek, merhem ve ilaçlı bant kullanmak orucu bozar mı? İşte detaylar...

Krem sürmek orucu bozar mı?

Deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla vücuda sürülen yağ, merhem ve benzeri şeyler emilerek kana karışmaktadır. Ancak cildin bu emişi, çok az ve yavaş olmaktadır. Diğer taraftan bu işlem, yeme içme anlamına da gelmemektedir. Bu itibarla, deri üzerine sürülen merhem, yapıştırılan ilaçlı bantlar orucu bozmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Merğînânî, el-Hidâye, II, 263-264; Kâsânî, Bedâî’, II, 98; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 366, 367).