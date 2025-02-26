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KONYA SAHUR VAKTİ 2025: Ramazan İmsakiyesi Konya iftar ve sahur saatleri... Konya'da ilk sahur saat kaçta? Konya sahur saatleri, günlük, haftalık ve ramazanın tamamı için görüntülenebilen imsakiye üzerinden 28 Şubat Cuma günü kolayca sorgulanabiliyor. Konya sahur vakti ve iftar saati ile kuracakları ya da katılacakları sofra için hazırlıklarına yön verecek olan pek çok Müslüman, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu hususta yayımladığı 2025 Konya Ramazan İmsakiyesi ile detayları görüntüleyebiliyor. Peki, Konya'da ilk sahur vakti saat kaçta? İşte, oruç ibadetlerini tamamlamak isteyenlerin araştırdığı Konya sahur vakti 2025 bilgisi Konya sahur vakti, ilk oruçları için ibadet etmeye hazırlanan yüz binlerce kent sakininin araştırdığı konu olmaya başladı. Tam olarak saat bilgisi almak isteyen vatandaşların araştırdığı Konya sahur saatleri, Diyanet’ten alınan 2025 Konya Ramazan İmsakiyesi doğrultusunda öğrenilebilecek. Peki, bugün Konya’da sahur saat kaçta yapılacak? İşte, 2025 Konya Ramazan İmsakiyesi ve iftar saatleri hakkında bazı bilgiler KONYA SAHUR VAKTİ 2025 - KONYA RAMAZAN İMSAKİYESİ Konya'da ilk sahur, 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece tutulacak. Konya'da ilk günün sahur vakti 06.07 olacak. Konya’da iftar saati ise 19.02’de gerçekleşecek. 29 günün tamamını görüntülemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. 81 ilin Ramazan İmsakiyesini daha detaylı bir şekilde Hurriyet.com.tr imsakiye sayfalarından kolayca görüntüleyebilirsiniz. Konya, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin iftar ve sahur saatleri, teravih namazı bilgileri ve Kadir Gecesi gibi önemli günlerin yer aldığı 2025 Ramazan İmsakiyesi, bayram günleri hakkında da bilgi veriyor. Diğer illerin Ramazan imsakiyesi için aşağıdaki linke tıklayıp, görüntülemek istediğiniz şehri seçebilirsiniz. KONYA RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ KONYA SAHUR VAKTİ 2025: Ramazan İmsakiyesi Konya iftar ve sahur saatleri... Konya'da ilk sahur saat kaçta?

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#Konya#Sahur#İftar
KONYA SAHUR VAKTİ 2025: Ramazan İmsakiyesi Konya iftar ve sahur saatleri... Konyada ilk sahur saat kaçta Konya sahur saatleri, günlük, haftalık ve ramazanın tamamı için görüntülenebilen imsakiye üzerinden 28 Şubat Cuma günü kolayca sorgulanabiliyor. Konya sahur vakti ve iftar saati ile kuracakları ya da katılacakları sofra için hazırlıklarına yön verecek olan pek çok Müslüman, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu hususta yayımladığı 2025 Konya Ramazan İmsakiyesi ile detayları görüntüleyebiliyor. Peki, Konyada ilk sahur vakti saat kaçta İşte, oruç ibadetlerini tamamlamak isteyenlerin araştırdığı Konya sahur vakti 2025 bilgisi Konya sahur vakti, ilk oruçları için ibadet etmeye hazırlanan yüz binlerce kent sakininin araştırdığı konu olmaya başladı. Tam olarak saat bilgisi almak isteyen vatandaşların araştırdığı Konya sahur saatleri, Diyanet’ten alınan 2025 Konya Ramazan İmsakiyesi doğrultusunda öğrenilebilecek. Peki, bugün Konya’da sahur saat kaçta yapılacak İşte, 2025 Konya Ramazan İmsakiyesi ve iftar saatleri hakkında bazı bilgiler KONYA SAHUR VAKTİ 2025 - KONYA RAMAZAN İMSAKİYESİ Konyada ilk sahur, 28 Şubatı 1 Marta bağlayan gece tutulacak. Konyada ilk günün sahur vakti 06.07 olacak. Konya’da iftar saati ise 19.02’de gerçekleşecek. 29 günün tamamını görüntülemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. 81 ilin Ramazan İmsakiyesini daha detaylı bir şekilde Hurriyet.com.tr imsakiye sayfalarından kolayca görüntüleyebilirsiniz. Konya, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin iftar ve sahur saatleri, teravih namazı bilgileri ve Kadir Gecesi gibi önemli günlerin yer aldığı 2025 Ramazan İmsakiyesi, bayram günleri hakkında da bilgi veriyor. Diğer illerin Ramazan imsakiyesi için aşağıdaki linke tıklayıp, görüntülemek istediğiniz şehri seçebilirsiniz. KONYA RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ KONYA SAHUR VAKTİ 2025: Ramazan İmsakiyesi Konya iftar ve sahur saatleri... Konyada ilk sahur saat kaçta
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2025 17:27

Konya sahur saatleri, günlük, haftalık ve ramazanın tamamı için görüntülenebilen imsakiye üzerinden 28 Şubat Cuma günü kolayca sorgulanabiliyor. Konya sahur vakti ve iftar saati ile kuracakları ya da katılacakları sofra için hazırlıklarına yön verecek olan pek çok Müslüman, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu hususta yayımladığı 2025 Konya Ramazan İmsakiyesi ile detayları görüntüleyebiliyor. Peki, Konya'da ilk sahur vakti saat kaçta? İşte, oruç ibadetlerini tamamlamak isteyenlerin araştırdığı Konya sahur vakti 2025 bilgisi

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#Konya#Sahur#İftar

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