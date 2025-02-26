Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2025 17:27
Konya sahur saatleri, günlük, haftalık ve ramazanın tamamı için görüntülenebilen imsakiye üzerinden 28 Şubat Cuma günü kolayca sorgulanabiliyor. Konya sahur vakti ve iftar saati ile kuracakları ya da katılacakları sofra için hazırlıklarına yön verecek olan pek çok Müslüman, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu hususta yayımladığı 2025 Konya Ramazan İmsakiyesi ile detayları görüntüleyebiliyor. Peki, Konya'da ilk sahur vakti saat kaçta? İşte, oruç ibadetlerini tamamlamak isteyenlerin araştırdığı Konya sahur vakti 2025 bilgisi