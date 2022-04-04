KONYA RAMAZAN İMSAKİYESİ: Konya'da iftar bu akşam saat kaçta? 2022 Konya iftar ve sahur vakitleri

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Konya iftar saatleri ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tüm illerimizde olduğu gibi imsakiye duyurusunu yaptı. Birlik ve beraberliğin arttığı, kardeşlik bağlarının daha da kuvvetlendiği ramazan ayında Müslümanlar farz olan oruç ibadetini yerine getiriyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 Ramazan İmsakiyesine göre sahur ve iftar yapılıyor. İşte Konya sahur, imsak, iftar saatleri

KONYA İFTAR VAKTİ, AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?

Konya iftar saati 19:22 olacak.

KONYA SAHUR SAAT KAÇTA?

Konya sahur saati 05:01 olacak.

KONYA TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Konya’de bu akşam teravih namazı 20:40’da kılınacak.

KONYA 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Gün Tarih İmsak (Sahur) Akşam (İftar) Yatsı (Teravih) 1 02.04.2022 05:05 19:20 20:38* 2 03.04.2022 05:03 19:21 20:39 3 04.04.2022 05:01 19:22 20:40 4 05.04.2022 04:59 19:23 20:41 5 06.04.2022 04:58 19:24 20:42 6 07.04.2022 04:56 19:25 20:43 7 08.04.2022 04:54 19:26 20:44 8 09.04.2022 04:53 19:27 20:45 9 10.04.2022 04:51 19:27 20:47 10 11.04.2022 04:49 19:28 20:48

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