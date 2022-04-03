Kolonya orucu bozar mı? Parfüm ve kolonya sürmek orucu bozar mı? Diyanet bilgisi

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Parfüm ve kolonya orucu bozar mı konusu, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte vatandaşlarının en çok aradığı konular arasında yer aldı. İbadetlerini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmek isteyen on binlerce kişi, Parfüm ve kolonya orucu bozar mı sorusuyla doğru cevabı almak istiyor. Peki, İslam aleminin her yıl merakla araştırdığı kolonya ve parfüm orucu bozar mı? İşte, detaylar

KOLONYA ORUCU BOZAR MI?

On bir ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayının en çok merak edilen konularından birisi ise sürülen kokular oldu. Parfüm ve kolonyanın oruç ibadeti üzerindeki durumunu sorgulayan vatandaşlar, konunun cevabını resmi kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan öğrenmek istedi. Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklarına göre parfüm veya kolonya kullanmak orucu bozmaz.