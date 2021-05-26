Kıssa Nedir? Din'de Kıssa Ne Deme? Kuranı Kerimde Kaç Tane Kıssa Vardır?

Kıssa kelimesi ile oluşturulmuş birçok tamlama, günümüzde halen kullanılmaktadır. Örneğin kıssadan hisse tabiri, anlatılan ya da okunan hikayeden ders çıkarmak anlamına gelir.

Kıssa Nedir?

Kısa kelimesi, hem ders çıkarılması gereken hikaye hem de vaka, olay anlamına gelir.

Dinde Kıssa Ne Demek?

Dinde kıssa, Allah tarafından dini tebliğ etmekle görevlendirilmiş olan nebilerin yaşadıkları olaylardır. Kuran'ı Kerimde anlatılan kıssalar, hikaye değil gerçektir. İnsanların ders çıkarmaları ve ibret almaları için birçok ayette kıssalara yer verilmiştir.

Bazı kıssalarda yer adı ve tarih tam olarak verilmez. Bunun nedeni kıssalardan çıkarılması gereken derslerin, diğer ayrıntılardan çok daha önemli olmasıdır.

Kuranı Kerimde Kaç Tane Kıssa Vardır?

Kuran'ı Kerim'de yüzden fazla kıssa bulunmaktadır. Kıssalar üç ana başlıkta toplanır. İlki peygamberler ile ilgili olanlar, ikincisi Hz. Muhammed döneminde yaşanan olaylar ve üçüncüsü evliya olarak nitelendirilen ulu zatların başından geçenler.

Kuranı Kerimde kıssa örnekleri.

1- Hz. Muhammed ile ilgili olan kıssalar:

Bedir, Uhud ve Hendek Savaşları

Mekke'den Medine'ye Göç

570 yılında gerçekleşen Fil Olayı

2- Hz. Musa ile ilgili olan kıssalar

Hz. Musa'nın Firavun'un yanına gidip ona dini tebliğ etmesi

İsrailoğullarının bir buzağı kendilerine ilah edinmeleri kıssası

Hz. Musa'nın asasını yere vurarak Kızıldeniz'i ikiye ayırması

Allah'ın İsrailoğulları için gökten kudret helvası indirmesi

3- Hz. Nuh ile ilgili olan kıssalar:

Hz. Nuh'un Allah'ın emri ile bir gemi yapması

950 yıl boyunca insanları yaklaşan tufan konusunda uyarması

4- Hz. İbrahim ile ilgili olan kıssalar:

Hz. İbrahim'in bir erkek çocukla müjdelenmesi

Hz. İbrahim'in rüyasında oğlunu kurban ettiğini görmesi

Oğlunu tam kurban edecekken gökten bir koçun indirilmesi

Kaynak: İslam Ansiklopedisi