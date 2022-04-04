KIRŞEHİR RAMAZAN İMSAKİYESİ: Kırşehir'de iftar bu akşam saat kaçta? 2022 Kırşehir iftar ve sahur vakitleri

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Kırşehir iftar ve sahur vakti, oruç tutacak vatandaşlar tarafından internette araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Kardeşlik bağlarının kuvvetlendiği, birlik ve beraberliğin arttığı on bir ayın sultanı Ramazan ayında oruç tutanlar imsak ve iftar saatlerini merak ediyorlar. Peki, Kırşehir'de iftar saat kaçta? İşte, 2022 Kırşehir Ramazan İmsakiyesi, iftar ve sahur saati...

KIRŞEHİR'DE İFTAR VAKTİ, AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?

Kırşehir iftar saati 19:17 olacak.

KIRŞEHİR SAHUR KAÇTA?

Kırşehir sahur saati 04:52 olacak.

KIRŞEHİR TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kırşehir'de bu akşam teravih namazı 20:37’de kılınacak.

KIRŞEHİR 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ