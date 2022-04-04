KIRIKKALE RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022: Kırıkkale'de iftar saat kaçta? Kırıkkale Ramazan İmsakiyesi, iftar ve sahur saati

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Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, iftara ne kadar kaldı sorusunu araştırıyor. Kırıkkale'de orucun kaçta başladığı ve orucun kaçta açılacağı bilgilerine Diyanet tarafından yayınlanan Kırıkkale Ramazan İmsakiyesi üzerinden ulaşılabiliyor. Peki Kırıkkale'de iftar saati kaçta?

KIRIKKALE'DE İFTAR SAAT KAÇTA?

Kırıkkale'de 4 Nisan Pazartesi günü iftar 19:19'da yapılacak.

KIRIKKALE SAHUR SAAT KAÇTA?

Kırıkkale'de sahur saati 04:53 olacak.

KIRIKKALE TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN?

Kırıkkale'de teravih namazı ise 20:40'da kılınacak.

KIRIKKALE 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Gün Tarih İmsak (Sahur) Sabah Öğle İkindi Akşam (İftar) Yatsı (Teravih) 1 02.04.2022 04:56 06:22 12:55 16:29 19:17 20:37* 2 03.04.2022 04:55 06:21 12:54 16:29 19:18 20:39 3 04.04.2022 04:53 06:19 12:54 16:29 19:19 20:40 4 05.04.2022 04:51 06:17 12:54 16:30 19:20 20:41 5 06.04.2022 04:49 06:16 12:54 16:30 19:21 20:42 6 07.04.2022 04:47 06:14 12:53 16:30 19:22 20:44 7 08.04.2022 04:45 06:13 12:53 16:31 19:23 20:45 8 09.04.2022 04:44 06:11 12:53 16:31 19:24 20:46 9 10.04.2022 04:42 06:10 12:52 16:31 19:25 20:47 10 11.04.2022 04:40 06:08 12:52 16:32 19:26 20:49

KIRIKKALE 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN