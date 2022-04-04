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KIRIKKALE RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022: Kırıkkale'de iftar saat kaçta? Kırıkkale Ramazan İmsakiyesi, iftar ve sahur saati

#Ramazan#Kırıkkale İftar Saati#Ramazan İmsakiyesi
KIRIKKALE RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022: Kırıkkalede iftar saat kaçta Kırıkkale Ramazan İmsakiyesi, iftar ve sahur saati

Kırıkkale iftar ve sahur saatleri, 2022 Diyanet imsakiye bilgileri ile paylaşıldı. Akşam ezanı için iftar sofraları hazırlanacak ve oruçlar açılacak. Bu nedenle 4 Nisan Pazartesi günü için Kırıkkale iftar vakti ve sahur saatleri de araştırılıyor. Peki Kırıkkale'de iftar saat kaçta? İşte Kırıkkale iftar ve sahur vakitleri ile Kırıkkale Ramazan İmsakiyesi

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Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, iftara ne kadar kaldı sorusunu araştırıyor. Kırıkkale'de orucun kaçta başladığı ve orucun kaçta açılacağı bilgilerine Diyanet tarafından yayınlanan Kırıkkale Ramazan İmsakiyesi üzerinden ulaşılabiliyor. Peki Kırıkkale'de iftar saati kaçta?

KIRIKKALE'DE İFTAR SAAT KAÇTA?

Kırıkkale'de 4 Nisan Pazartesi günü iftar 19:19'da yapılacak.

KIRIKKALE SAHUR SAAT KAÇTA?

Kırıkkale'de sahur saati 04:53 olacak.

KIRIKKALE TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN?

Kırıkkale'de teravih namazı ise 20:40'da kılınacak.

KIRIKKALE 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Gün   Tarih          İmsak (Sahur)   Sabah  Öğle   İkindi  Akşam (İftar)  Yatsı (Teravih)
102.04.2022   04:5606:2212:5516:2919:1720:37*
203.04.202204:5506:2112:5416:2919:1820:39
304.04.202204:5306:1912:5416:2919:1920:40
405.04.202204:5106:1712:5416:3019:2020:41
506.04.202204:4906:1612:5416:3019:2120:42
607.04.202204:4706:1412:5316:3019:2220:44
708.04.202204:4506:1312:5316:3119:2320:45
809.04.202204:4406:1112:5316:3119:2420:46
910.04.202204:4206:1012:5216:3119:2520:47
1011.04.202204:4006:0812:5216:3219:2620:49

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#Ramazan#Kırıkkale İftar Saati#Ramazan İmsakiyesi

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