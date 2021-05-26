Kıraat Nedir? Namaz İçinde Farzlardan Biri Olan Kıraat Ne Demektir?

Kıraat kelimesinin sözlük anlamının dışında namazda bir farz olması farklı anlam taşımaktadır. Aynı şekilde hadis ilminde geçen kıraat ise yine farklı bir anlama gelmektir. Sizinle birlikte kıraat sözcüğünün anlamı ve en son olarak namazdaki farz olma durumunu inceleyelim.

Kıraat Nedir?

Sözlük anlamına bakılacak olursa kıraat kelimesi “okumak” anlamına gelmektedir ve dini bir anlamı karşılamaktadır. Kuran’da yer alan surelerden bir miktarını namaz sırasında okumak ve Kuran okumak anlamına gelir. Namazın rükünlerinden biri kıraattir. Farz olan namazlarda iki rekatta, diğer namazlarda ise her rekatta, kıyamdayken Kuran’dan bir miktar sure okumanın farz olduğu bildirilmiştir. Kıraat kelimesi bir hadis terimi olarak da kullanılır. Hadis terimlerinden biri olan kıraat ise hadis öğrenme yollarından bir tanesidir.

Aynı zamanda bir ravinin hocasından dinlemiş olduğu hadisleri, hocasına tekrar okumasına “arz” veya “kıraat” denilmektedir. Öğrenci olan kişi hadisleri ezberden veya önünde bulunan kitabından okuyabilir. Hoca da bu şekilde okunan hadisi kitabından veya ezberinden takip eder. Bu şekilde hadis rivayet edilmesi, hadis alimleri tarafından kabul görmüş olan yöntemlerden biridir. Aynı zamanda Kuran-ı Kerimde okunan ayetlerde; kasr, med, nokta, i’rab, sükun, hareke açısından farklı şekillerde okunmasına da kıraat denilir.

Namaz İçinde Farzlardan Biri Olan Kıraat Ne Demektir?

Kıraat teriminin kullanım alanları ve kullanımdaki anlamlarını öğrendikten sonra en çok merak edilen ve daha önemli olan konuya geliyoruz. Namaz kılarken farzlardan biri sayılan kıraat tam olarak ne anlama geliyor, şimdi inceleyelim. Farz olan namazlardaki ilk iki rekatta, diğer namazlarda ise tüm rekatlarda, kıyamda duruyorken Kuran’dan bir miktar okunması farzdır. Bu farzın yerine getirilmesi için; en az kısa olan üç ayet ya da buna eşit miktarda bir uzun ayet okunması gerekmektedir. Kıraatin sahih yani geçerli olabilmesi için, okuyan kişinin yalnızca kendisinin duyabileceği yükseklikte okumalıdır.

Kaynak: İslam Ansikolepedisi