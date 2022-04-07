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Kimler oruç tutabilir, kimlere oruç farz değil? Diyanet bilgisi ile oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları

#Kimler Oruç Tutabilir#Kimlere Oruç Farz Değil#Ramazan
Kimler oruç tutabilir, kimlere oruç farz değil Diyanet bilgisi ile oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları

Ramazan ayı içerisinde oruç ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen müslümanlar bazı soruların yanıtlarını arıyorlar. Bu soruların en başında ise oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları yer alıyor. Çeitli nedenler ve hastalıklardan dolayı oruç tutamayan vatandaşlar bunun hükmünü merak ediyorlar. Peki, kimler oruç tutabilir, oruç kimlere farz değil? İşte, Diyanet bilgisi ile oruç tutmanın şartları...

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Oruç tutmanın faziletinin yaşandığı Ramazan ayında bazı sorular gündeme gelmeye devam ediyor. Bunların arasında oruç tutmanın şartları da yer alıyor. Çeşitli nedenlerle oruç ibadetlerini gerçekleştiremeyen müsalümanlar, oruç kimlere farz değil, kimler oruç tutabilir merak ediyorlar. İşte Diyanet bilgisi ile oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları...

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KİMLER ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜDÜR?

İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.

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İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.

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