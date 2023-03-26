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Kaza orucu kaç gün ve nasıl tutulur? İşte kaza orucu fetvası!

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Kaza orucu kaç gün ve nasıl tutulur İşte kaza orucu fetvası
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 17:42

Ramazan ayı ile birlikte oruç ibadeti hakkında sorular sıklıkla gündeme geliyor. Bunlardan biri de kaza orucu ile ilgili Müslüman alemi Diyanet bilgilerini merak ediyorlar. Peki, kaza orucu nedir, kaç gün ve nasıl tutulur? Diyanet kaza orucu fetvası!

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Ramazan'da oruç ibadetlerini sağlık ve diğer nedenlerle yerine getiremeyenler bazı soruların yanıtlarını arıyor. Yolculuk, hastalık, gebe ve yaşlılık gibi nedenlerle oruç tutamayanlar bunun yerine neler yapılabileceğini ve kaza orucunu araştırıyorlar. Peki, kaza orucu nedir, kaç gün ve nasıl tutulur?

KAZA ORUCU NASIL TUTULUR?

Ramazan orucunu tutmakla yükümlü olduğu hâlde tutmamış veya bir mazeretten dolayı tutamamış kimseler; öncelikle tutmadıkları bu oruçların sayısını belirlerler ve bu oruçlarını, oruç tutmanın yasak olduğu bayram günlerinin dışındaki günlerde kaza ederler.
Tutulacak her kaza orucuna, “Üzerimde borç olan ilk orucun kazasına…” diye niyet edilmesi uygun olur.

KAZA ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Kazaya kalan oruçların hesaplanması konusunda iki durum söz konusu olabilir:

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a. Kişi mükellef olduğundan beri hiç oruç tutmamış olabilir. Bu durumda ergenlikten itibaren geçen her yıl itibarı ile bir kameri ay hesabı ile —ki, bu yirmi dokuz veya otuz gündür; ihtiyaten otuz gün tercih edilmesi uygundur— oruçlarını tutar.

b. Kişi mükellef olduktan sonra bazı oruçları kazaya bırakmış olabilir. Bu durumda mümkün mertebe tutulmayan oruçların sayısı hesaplanıp gününe gün kaza edilir.
Orucunu mazeretsiz olarak terk eden kimselerin kaza yanında tevbe ve istiğfar etmesi de gerekir.

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