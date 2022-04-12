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Kaza orucu kaç gün, ne zaman tutulur? Diyanet bilgisi

#Kaza Orucu Kaç Gün Tutulur#Ramazan#Oruç
Kaza orucu kaç gün, ne zaman tutulur Diyanet bilgisi

Oruç, kelime anlamıyla belli bir süre yeme ve içmeden uzak durmayı ifade eder. Ramazan ayında belli nedenlerden ötürü oruç tutulamayan günler de daha sonra kaza orucu olarak tutulur. Peki kaza orucu kaç gün tutulur? Kaza orucu ne zaman tutulur? Diyanet bilgisi

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Ramazan ayında belli nedenlerden dolayı tutulamayan veya bozulan oruçlar kaza orucunu gerektirir. Kaza orucu da Ramazan orucu gibi tutulur. Peki kaza orucu kaç gün ve ne zaman tutulur? İşte detaylar...

Kaza orucu kaç gün tutulur?

Ramazan ayında tutulamayan veya başlanıp da bozulan oruçların kaza edilmesi gerekir. Kur’an-ı Kerim’de, “İçinizden hasta olan veya yolculukta bulunan, tutamadığı günlerin sayısınca diğer günlerde tutar.” (Bakara, 2/184) buyurulmaktadır. Kaza oruçlarının peşpeşe tutulması hakkında herhangi bir delil bulunmamaktadır. Bu oruçların, geciktirilmeksizin bir an önce tutulması uygun olur. Çünkü bu bir Allah hakkıdır. Kişi ne zaman öleceğini bilemez.

Kaza orucu ne zaman tutulur?

Ramazan orucunun kazası, oruç tutmanın haram olduğu günler dışında her zaman yapılabilir. Hz. Peygamber (s.a.s.), iki vakitte oruç tutulmayacağını bildirmiştir ki birisi Ramazan bayramının birinci günü, diğeri kurban bayramı günleridir (Buhârî, Savm, 66-67).

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Hanefîlere göre Ramazan oruçlarının kazası için bir zaman sınırlaması yoksa da mümkün olan ilk fırsatta bu oruçlar tutulmaya çalışılmalıdır (Kâsânî, Bedâî’,II, 104). Şâfiîlere göre ise bir Ramazan’da kazaya kalmış orucun, gelecek Ramazan’a kadar kaza edilmesi gerekir. Bir Ramazan’ın kaza borcu herhangi bir mazeret olmaksızın yerine getirilmeden, öteki Ramazan gelecek olursa, kaza borcuna ilaveten bir de fidye ödeme yükümlülüğü ortaya çıkar (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 364; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 645).

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#Kaza Orucu Kaç Gün Tutulur#Ramazan#Oruç

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