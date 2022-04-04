KAYSERİ İFTAR VAKTİ 2022: Kayseri iftar saatleri imsakiye bilgisi! Kayseri sahur ve iftar saati kaçta?

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Ramazan ayının üçüncü iftarı için Kayseri iftar saati araştırmalarını gerçekleştiren vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2022 Kayseri Ramazan İmsakiyesi üzerinden illerindeki iftar ve sahur saatleri konusunda bilgi edinebiliyor. Peki, Kayseri'de iftar saat kaçta yapılacak ve Kayseri iftar saati önümüzdeki günlerde nasıl şekillenecek? İşte, Mübarek Ramazan ayı için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Kayseri iftar saatleri ve 2022 imsakiye bilgileri

KAYSERİ'DE İFTAR SAAT KAÇTA?



Kayseri iftar saati 19.11 olacak. Kayseri'de teravih saati ise 20.30 olarak eda edilecek.



KAYSERİ İMSAKİYE BİLGİLERİ 2022

Gün Tarih İmsak (Sahur) Akşam (İftar) Yatsı (Teravih) 1 02.04.2022 04:51 19:09 20:27* 2 03.04.2022 04:49 19:10 20:28 3 04.04.2022 04:47 19:11 20:30 4 05.04.2022 04:46 19:12 20:31 5 06.04.2022 04:44 19:13 20:32 6 07.04.2022 04:42 19:13 20:33 7 08.04.2022 04:40 19:14 20:34 8 09.04.2022 04:38 19:15 20:35 9 10.04.2022 04:37 19:16 20:37 10 11.04.2022 04:35 19:17 20:38 11 12.04.2022 04:33 19:18 20:39 12 13.04.2022 04:31 19:19 20:40 13 14.04.2022 04:30 19:20 20:42 14 15.04.2022 04:28 19:21 20:43 15 16.04.2022 04:26 19:22 20:44

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BU HURMANIN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Kayseri’de 19 yıldır kuruyemişçilik yapan Ahmet Akbaş, İran’ın güneyinde yetişen mazafati cinsi hurmanın faydalarının saymakla bitmeyeceğini söyleyerek, “İran Hurması hafızaya, kalbe ve damar sağlığına faydalıdır” dedi.



İran Hurması’nın depodan çıktıktan sonra kendiliğinden olgunlaşan bir meyve olduğunu söyleyen Ahmet Akbaş, “Buradaki yaş hurma her yerde bulunmayacak özel bir üründür. İran’ın güney kesimlerinden toplanan, dalında mazafati cinsi bir hurmadır. Çok faydalıdır ve bunları -18 derecede muhafaza ederiz ve sezonunda çıkarır müşterilerimize sunarız. Bu hurma genelde 10 ve 11. ayda toplanır tam olgunlaşmadan soğuk hava depolarında -18 derecede bekletilir. Depodan çıktıktan sonra kendi kendine olgunlaşan bir meyvedir. Bu hurma ağaçta yetişir. Daha sonra dalı ile birlikte kesilip kutulara özenli bir şekilde yerleştirilir, ağızları kapatılır ve hava alacak şekilde soğuk hava depolarına geçer. Başka herhangi bir işlem görmez” dedi.



Akbaş, hurmanın hafızadan kalbe kadar birçok faydası olduğunu söyleyerek, “Bu hurmanın yararlarını saymakla bitiremeyiz. En başta hafızaya çok iyi gelir ve güçlendirir. Hamile anneler için de çok önerilen bir hurmadır. Kalp ve damar sağlığı için çok faydalıdır. Tamamen bir enerji deposudur. Çok tüketmemek faydasıyla birçok faydası mevcut. Bu hurmanın kilosu da 30-40 TL arasında değişiyor. Hurmayı ve ürünlerimizi tatmak ve faydasını görmek isteyen vatandaşlarımızı Köşk Sosyete’nin 2. katında bulunan köy pazarı ve yöresel ürünler stantlarımızda bekliyoruz” ifadelerini kullandı.