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KASTAMONU İFTAR VAKTİ 2022: Kastamonu iftar, sahur ve imsak vakti saat kaçta?

#Kastamonu İftar Saati#Kastamonu İftar Vakti#İmsak Vakti
KASTAMONU İFTAR VAKTİ 2022: Kastamonu iftar, sahur ve imsak vakti saat kaçta

Kastamonu iftar saatleri ramazan ayının başlamasıyla birlikte gündeme geldi. Ramazan ayı bu sene 2 Nisan’da başladı. Farz olan oruç ibadetinin yerine getirilmesinin ardından mayıs ayında bayram başlayacak. Kastamonu İmsakiye bilgilerine göre sahur ve iftar saatleri belli oldu. Peki, Kastamonu’da iftar, sahur ve imsak vakti saat kaçta?

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Kastamonu imsak, sahur ve iftar saati araştırılan konulardan biri oldu. İftar ve sahur saatleri ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. Müslümanlar, Ramazan İmsakiyesine göre oruç ibadetini yerine getiriyorlar. Kastamonu’da 4 Nisan iftar saati 19:19 olacak.

KASTAMONU İFTAR VAKTİ, AKŞAM EZANI SAATİ

Kastamonu iftar saati 19:19 olacak.

KASTAMONU SAHUR SAATİ KAÇTA?

Kastamonu sahur saati 04:46 olacak.

KASTAMONU TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Kastamonu’da bu akşam teravih namazı 20:42’de kılınacak.

KASTAMONU İMSAKİYESİ

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
102.04.2022  04:5219:1720:40*
203.04.2022  04:5019:1820:41
304.04.2022  04:4819:1920:42
405.04.2022  04:4619:2020:44
506.04.2022  04:4419:2220:45
607.04.2022  04:4219:2320:46
708.04.2022  04:4019:2420:48
809.04.2022  04:3819:2520:49
910.04.2022  04:3619:2620:50
1011.04.2022  04:3419:2720:52

GÜN GÜN İFTAR VE SAHUR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

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#Kastamonu İftar Saati#Kastamonu İftar Vakti#İmsak Vakti

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