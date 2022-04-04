KASTAMONU İFTAR VAKTİ 2022: Kastamonu iftar, sahur ve imsak vakti saat kaçta?

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Kastamonu imsak, sahur ve iftar saati araştırılan konulardan biri oldu. İftar ve sahur saatleri ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. Müslümanlar, Ramazan İmsakiyesine göre oruç ibadetini yerine getiriyorlar. Kastamonu’da 4 Nisan iftar saati 19:19 olacak.

KASTAMONU İFTAR VAKTİ, AKŞAM EZANI SAATİ

Kastamonu iftar saati 19:19 olacak.

KASTAMONU SAHUR SAATİ KAÇTA?

Kastamonu sahur saati 04:46 olacak.

KASTAMONU TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Kastamonu’da bu akşam teravih namazı 20:42’de kılınacak.

KASTAMONU İMSAKİYESİ

Gün Tarih İmsak (Sahur) Akşam (İftar) Yatsı (Teravih) 1 02.04.2022 04:52 19:17 20:40* 2 03.04.2022 04:50 19:18 20:41 3 04.04.2022 04:48 19:19 20:42 4 05.04.2022 04:46 19:20 20:44 5 06.04.2022 04:44 19:22 20:45 6 07.04.2022 04:42 19:23 20:46 7 08.04.2022 04:40 19:24 20:48 8 09.04.2022 04:38 19:25 20:49 9 10.04.2022 04:36 19:26 20:50 10 11.04.2022 04:34 19:27 20:52

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