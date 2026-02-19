×
Kanal D’de “Bir Ramazan Akşamı” başlıyor

Güncelleme Tarihi:

Kanal D’de “Bir Ramazan Akşamı” başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2026 12:22

Ramazan-ı Şerif’in manevi atmosferi “Bir Ramazan Akşamı” ile Kanal D ekranlarında yaşanıyor. Ramazan boyunca her gün iftar saatinde canlı yayınlanacak “Bir Ramazan Akşamı”na, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Camii avlusu ev sahipliği yapıyor.

Serdar Er’in sunacağı programın bu akşamki ilk konuğu; 14 yaşındayken İslamiyet’i seçen Arnavutluk doğumlu Nada Dosti. Dosti, programda İslamiyet’e geçme sürecini anlatacak.

ÇOK ÖZEL KONUKLAR

“Bir Ramazan Akşamı” ramazan boyunca her gün iftar saatinde canlı yayınla izleyicilerin evlerine konuk olacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Camii avlusuna kurulan cam stüdyoda, ramazanın ruhunu ve İslam’ın faziletlerini yansıtan sohbetlere yer verilecek. Yayına kültür-sanat dünyasından ünlü isimler, akademisyenler, STK temsilcileri ile Türkiye’de ikamet eden mühtediler katılacak.

KÜLLİYE’DE RAMAZAN

Geçmişin ramazan hatıralarını bugüne taşıyacak olan programda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ramazan boyunca her gün düzenlenecek “Külliye’de Ramazan Etkinlikleri”ne de yer verilecek. Türkiye’deki tarihi camilerden canlı bağlantılar yapılarak ramazan atmosferi izleyiciye aktarılacak.

Bir Ramazan Akşamı”, bugün saat 18.00’de canlı yayınla Kanal D’de.

Serdar Er

