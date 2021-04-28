Kan yutunca oruç bozulur mu? Diyanet'ten orucu bozan durumlarla ilgili açıklama
Ramazan ayı boyunca diş eti sorunları ve ağız yaraları gibi problemlerle ağızda oluşan istemsiz kan birikimi sonucu orucun bozulup bozulmayacağı gündemde yer almaya başladı. Kan yutunca oruç bozulur mu sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, diş kanaması dolayısıyla ortaya çıkan bu durumun ibadetlerini etkileyip etkilemeyeceğini sorguluyor. Peki, kan yutunca oruç bozulur mı? İşte, diş kanamasının orucu etkileyip etkilemediği hakkında bazı bilgiler
Son günlerde birçok vatandaşın gündeminde yer alan kan yutunca oruç bozulur mu sorusu, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yanıtlandı. Peki, diş eti hastalıkları dolayısıyla kan yutmak orucu bozar mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
KAN YUTUNCA ORUÇ BOZULUR MU?
Diyanet'ten alınan bilgilere göre diş kanaması orucu bozmaz. Ancak çıkan kan, karıştığı tükürüğe eşit veya daha fazla olursa yutulması hâlinde oruç bozulur.
Diş kanaması orucu bozmaz. Ancak çıkan kan, karıştığı tükürüğe eşit veya daha fazla olursa yutulması hâlinde oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir. Daha az miktarda olan kan ise dikkate alınmaz (Haddâd, el-Cevhera, I, 173).