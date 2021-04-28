Kan yutunca oruç bozulur mu? Diyanet'ten orucu bozan durumlarla ilgili açıklama

Son günlerde birçok vatandaşın gündeminde yer alan kan yutunca oruç bozulur mu sorusu, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yanıtlandı. Peki, diş eti hastalıkları dolayısıyla kan yutmak orucu bozar mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

KAN YUTUNCA ORUÇ BOZULUR MU?

Diyanet'ten alınan bilgilere göre diş kanaması orucu bozmaz. Ancak çıkan kan, karıştığı tükürüğe eşit veya daha fazla olursa yutulması hâlinde oruç bozulur.

Diş kanaması orucu bozmaz. Ancak çıkan kan, karıştığı tükürüğe eşit veya daha fazla olursa yutulması hâlinde oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir. Daha az miktarda olan kan ise dikkate alınmaz (Haddâd, el-Cevhera, I, 173).