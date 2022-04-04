Kahramanmaraş iftar vakti kaçta, akşam ezanı ne zaman? 2022 Kahramanmaraş İmsakiyesi

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Oruçlarına ne zaman niyet edeceklerini ve ne zaman açacaklarını sorgulayan binlerce vatandaş, 2022 Kahramanmaraş sahur ve iftar saatleri bilgisini sorgulamaya devam ediyor. İftara artık saatler kalması ile araştırmalarına hız veren Kahramanmaraşlılar, 2022 resmi Diyanet İmsakiyesi bilgileri esasına göre iftar saatini öğrenmek istiyor. İşte, gün gün Kahramanmaraş 2022 Ramazan İmsakiyesi...

KAHRAMANMARAŞ'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Kahramanmaraş'da iftar için geri sayım başladı. Kahramanmaraş'da iftar saati bu akşam 19:04 olarak İmsakiyelerde yer alıyor.

SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Sahur için imsak vakti ise 04:42'de girecek.

KAHRAMANMARAŞ 10 GÜNLÜK İMKSAKİYE