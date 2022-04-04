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Kahramanmaraş iftar vakti kaçta, akşam ezanı ne zaman? 2022 Kahramanmaraş İmsakiyesi

#İmsakiye#Maraş#İftar
Kahramanmaraş iftar vakti kaçta, akşam ezanı ne zaman 2022 Kahramanmaraş İmsakiyesi

Ramazan'ın üçüncü iftarı için geri sayım başladı. Kahramanmaraş'da sahur ve iftar saatleri, kentte oruç ibadetini yerine getirmek isteyen binlerce vatandaşın merakla araştırdığı konu oldu. Oruçlarını tutan binlerce vatandaş, akşam saatlerinin gelmesiyle birlikte iftar saati araştırmalarını yoğunlaştırdı. Peki, Kahramanmaraş'da ezan ne zaman okunacak? İftar ve sahur saat kaçta?

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Oruçlarına ne zaman niyet edeceklerini ve ne zaman açacaklarını sorgulayan binlerce vatandaş, 2022 Kahramanmaraş sahur ve iftar saatleri bilgisini sorgulamaya devam ediyor. İftara artık saatler kalması ile araştırmalarına hız veren Kahramanmaraşlılar, 2022 resmi Diyanet İmsakiyesi bilgileri esasına göre iftar saatini öğrenmek istiyor. İşte, gün gün Kahramanmaraş 2022 Ramazan İmsakiyesi...

KAHRAMANMARAŞ'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Kahramanmaraş'da iftar için geri sayım başladı. Kahramanmaraş'da iftar saati bu akşam 19:04 olarak İmsakiyelerde yer alıyor.

SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Sahur için imsak vakti ise 04:42'de girecek.

KAHRAMANMARAŞ 10 GÜNLÜK İMKSAKİYE

 

GünTarihİmsak (Sahur)SabahÖğleİkindiAkşam (İftar)Yatsı (Teravih)
102.04.202204:4706:1012:4116:1419:0220:19*
203.04.202204:4606:0812:4116:1519:0320:20
304.04.202204:4406:0712:4016:1519:0420:21
405.04.202204:4206:0512:4016:1519:0520:23
506.04.202204:4106:0412:4016:1619:0620:24
607.04.202204:3906:0212:4016:1619:0720:25
708.04.202204:3706:0112:3916:1619:0820:26
809.04.202204:3506:0012:3916:1619:0920:27
910.04.202204:3405:5812:3916:1719:0920:28
1011.04.202204:3205:5712:3816:1719:1020:29
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