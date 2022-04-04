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İzmir'de iftara ne kadar kaldı? İftar saat kaçta açılacak? 2022 İzmir iftar ve sahur saatleri

#İzmir#İftar#Sahur
İzmirde iftara ne kadar kaldı İftar saat kaçta açılacak 2022 İzmir iftar ve sahur saatleri

Saatlerin ilerlemesiyle birlikte İzmir’de ikamet eden vatandaşları iftar heyecanı sardı. Akşam saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte hem iftar hazırlıkları arttı hem de saat araştırmaları yoğunlaştı. 2022 Ramazan ayının üçüncü iftarını yapacak olan İzmirliler, bu yılın imsakiye bilgilerini inceleyerek 4 Nisan'ın iftar vaktini öğrenmek istiyor. Peki, İzmir'de oruç saat kaçta açılacak, iftara ne kadar süre kaldı?

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Mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayını İzmir'de karşılayan vatandaşların gözü kulağı akşam ezanı saatinde. İzmirliler, akşam ezanının okunmasıyla birlikte iftar sofrasına oturup 2022 Ramazan ayının üçüncü orucunu açacak. Öte yandan bugünün yanı sıra Ramazan'ın geri kalanına ait imsakiye de vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İşte, 2022 İzmir iftar ve sahur saatleri...

BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA?

Ege'nin güzel şehri İzmir'de bugün yani 4 Nisan Pazartesi günü iftar saat 19:44'te yapılacak.

İZMİR SAHUR SAATİ

4 Nisan Pazartesi günü imsak yani sahur saati ise 05:21 olarak belirlendi.

10 GÜNLÜK İZMİR İMSAKİYESİ

GünTarihİmsak (Sahur)SabahÖğleİkindiAkşam (İftar)Yatsı (Teravih)
102.04.202205:2506:4813:2016:5419:4221:00*
203.04.202205:2306:4713:2016:5419:4321:01
304.04.202205:2106:4513:2016:5419:4421:02
405.04.202205:2006:4413:1916:5519:4521:03
506.04.202205:1806:4213:1916:5519:4621:05
607.04.202205:1606:4113:1916:5519:4721:06
708.04.202205:1406:3913:1816:5619:4821:07
809.04.202205:1306:3813:1816:5619:4821:08
910.04.202205:1106:3613:1816:5619:4921:09
1011.04.202205:0906:3513:1816:5619:5021:11

2022 İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ

Ramazan özel sayfamızda bulunan 2022 Ramazan İmsakiyesi ile kentinizde sahura ve iftara ne kadar kaldığını öğrenebilir yaşadığınız ili seçerek 2022 yılının Ramazan İmsakiyesine ulaşabilirsiniz.

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