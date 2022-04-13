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İşrak namazı ne zaman kılınır, kaç rekattır? Diyanet bilgisi

#İşrak Namazı Ne Zaman Kılınır#Ramazan#Namaz
İşrak namazı ne zaman kılınır, kaç rekattır Diyanet bilgisi

İslam dininde farz ve vacip ibadetler dışında nafile ibadetler de vardır. Namaz da farz ibadetlerden biridir. Ancak farz namazı dışında nafile namaz da kılınmaktadır. İşrak namazı da nafile namazlardan biri. Peki İşrak namazı ne zaman kılınır, kaç rekattır? İşte Diyanet bilgisi

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İşrak namazı, nafile namazlardan biri. İşrak namazının kılınışı ve kaç rekat olduğu da vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki İşrak namazı ne zaman kılınır, kaç rekattır? İşte detaylar...

İşrak namazı ne zaman kılınır?

İşrak veya duhâ namazı; güneşin doğup ufukta beş derece (bir mızrak boyu) yükselmesi ile kerâhet vakti çıktıktan sonra yani güneşin doğuşundan yaklaşık 40-50 dakika sonra ilk kuşluk vaktinde kılınır. Bir hadis-i kutsîde bu namazın faziletine işaretle şöyle buyurulur: “Ey Âdemoğlu, gününün ilk vakitlerinde benim için dört rekât nafile kılmaktan acizlik gösterme ki, günün sonunda seni korumayı tekeffül edeyim.” (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 12)

İşrak namazı kaç rekattır?

Hadis kaynaklarında çokça teşvik edilen duhâ (kuşluk) namazı; dört, sekiz ve on iki rekât olarak kılınabilir (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 78-83). En az iki rekât olarak kılınabileceği de söylenmiştir. Bu namazda iki rekâtta bir selam vermek daha sevaptır. Ancak dört rekâtta bir de selam verilebilir (Tahtâvî, Hâşiye, s. 395).

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