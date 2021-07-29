İnşirah Suresi şifa için kaç defa okunur? Okunması için bir sayı var mıdır?

İnşirah Suresi; Hz. Muhammed'in hayatının hüzünlü ve mahzun olduğu bir döneminde yüce Yaradan tarafından sevgili Peygamberin gönlüne, kalbine bir ferahlık olarak gönderilmiştir.

İnşirah Suresi Şifa İçin Kaç Defa Okunur?

İnşirah Suresi; Kuran'ın 94. Suresi'dir. Kısa bir sure olan İnşirah Suresi sekiz ayettir. İnşirah Suresi, insanın sıkıntılarını giderir ve kalbine ferahlık verir. İnşirah Suresi'nin ismi "açan, ferahlatan" manasına gelmektedir. Halk arasında "Elemneşrahleke" olarak da bilinir.

İnşirah Suresi Duha Suresi'nden sonra gelmektedir. Ve her iki Sure birbiri ile bağlantılıdır. İnşirah Suresi ile yüce Yaradan, Müslümanlara işlerini kolaylaştırdığını, hafiflettiğini, teselli ve ümidini vermektedir.

İnşirah Suresi'nde Allah'u Teala, ağır ve güç bir yük altında bulunan müminlerin işlerinin kolaylaştırıldığını, "...şüphe yok ki; her güçlükle birlikte bir kolaylık vardır..." şeklinde buyurmaktadır. Allah'u Teala İnşirah Suresi'nin son ayetinde de "...Ve yalnız Rabb'ine yönel..." buyurmaktadır.

Çok faziletli bir sure olan İnşirah Suresi öte yandan adeta bir şifa ayetidir. Zira Rabbi, kulun kendisine sığınması halinde karşılaştığı her tür güçlükte işini kolaylaştıracağını vaat etmektedir. Genellikle 7 defa okunan İnşirah Suresi:

Sıkıntı çeken, bunalan ve göğsü daralan kişinin üzerine İnşirah Suresi okunursa Allah'ın izni ile şifa bulacaktır.

Göğsü daralan, içi sıkılan kimsenin şifası İnşirah Suresidir.

İnşirah Suresi; kederden ferahlığa çıkaran, kalbe huzur ve rahatlık veren bir Sure'dir.

Okunması İçin Bir Sayı Var mıdır?

Esasında İnşirah Suresi'nin okunması için belli bir sayı bulunmamaktadır. Fakat her namaz sonrası okunması ya da en az 7 kez okunması zamanla yaygın hale gelmiştir.

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