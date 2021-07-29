İnşirah Suresi neden, ne için okunur ve neye iyi gelir?

İnsanlar arasında da en çok bilinen surelerden birisi olan İnşirah Suresi pek faziletli bir suredir.

İnşirah Suresi Neden, Ne İçin Okunur ve Neye İyi Gelir?

İnşirah Suresi Kuran'ın 94. Suresidir. Kısa ve kolay ezberlenebilen bir suredir. İnşirah Suresi sekiz ayetten oluşmaktadır. Yaygın olarak halk dilinde "Elemneşrahleke" olarak da bilinen İnşirah Suresi üzüntülü, sıkıntılı ve kederli zamanlarda adeta Allah'u Teala'nın kullarına birer hediyesi gibidir.

Sayısız faydası ve fazileti bulunan İnşirah suresi insanların en sık okudukları surelerden birisidir. İnşirah suresinin fayda ve faziletlerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

Kalp sıkıntısı çeken kimselerin İnşirah Suresini okumaları salık verilmektedir.

Müminler iç sıkıntısı ve bunalım yaşadıklarında İnşirah Suresini okuyabilirler.

İçi daralan, sıkılan ve selamete çıkmak isteyen müminlerin de İnşirah Suresini düzenli biçimde okumaya devam etmeleri gerektiği söylenmektedir.

Dünyevi sorun ve sıkıntılarına çareler arayan müminin de İnşirah Suresi okuyarak bu sıkıntılarından Allah'ın izniyle selamete çıkacağı bilinmektedir.

Ger gün düzenli olarak İnşirah Suresi okumanın duygusal ve psikolojik olarak kişiyi rahatlatan bir özelliği olduğu düşünülmektedir.

İnşirah Suresi okuyan kimselerin işleri Allah tarafından kolaylaştırılır.

İnşirah Suresine düzenli devam eden müminlerin rızıkları çoğalır. Hiç ummadıkları yerlerden bol rızka kavuşurlar.

Müminin, zorlu ve zorlayıcı durumlar karşısında Rabbi'ne sığınarak İnşirah Suresi'ni bolca okumalıdır. Allah, zorda ve darda bulunan kuluna bir çıkış yolunu açacaktır.

İnsanın içini ferahlatan bu sure yani İnşirah Suresi bilhassa cuma günleri ve diğer günlerde de sabah namazından sonra huşu içinde okunmalıdır.

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