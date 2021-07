İnşirah Suresi ne anlatıyor? Elemneşrahleke konusu nedir

Hz. Peygamber'in hüzne ve üzüntüye gark olduğu bir vakitte inmiş olan İnşirah Suresi, çok faziletli ve kıymetli bir Suredir.

İnşirah Suresi Ne Anlatıyor?

İnşirah Suresi Kuran'ın ayetlerinden birsi olup 94. Suresidir. İnşirah Suresi, Mekke döneminde nazil olmuştur. İnşirah Suresi sekiz ayetten oluşmaktadır. Kuran'ın en kısa surelerinden biridir. İnşirah sözcüğü "açılmak, genişlemek" demektir. İnşirah Suresi, Duha Suresi'nden sonra, Asr Suresi'nden önce indirilmiştir.

İnşirah Suresi'nde Allah'u Teala şöyle buyurmaktadır: "Senin kalbini açıp genişletmedik mi? İndirmedik mi, senden o yükünü? O sırtında gıcırdamakta olan ve sana bu şekilde eziyet veren, o yükünü. Senin şanını yüceltmedik mi? Demek ki; zorlukla beraber bir kolaylık var. Evet, o zorlukla beraber bir kolaylık var... Evet, o zorlukla beraber bir kolaylık var. O halde, boş kaldığında yine kalk yorul. Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O'na doğrul!..."

Elemneşrahleke Konusu Nedir

İnşirah Suresi halk arasında "Elemneşrahleke" olarak da bilinir. Bu Sure Hz. Muhammed'in hüzne kapılıp üzüldüğü bir dönemde inmiştir. İnşirah Suresinde, Allah'u Teala, her zorlukta, her güçlükte bir kolaylık olduğunu müjdelemektedir.

İnşirah suresi, namazda da okunan bir Sure olmakla birlikte diğer vakitlerde de bol bol okunmalıdır. Allah, kullarına manen güç vermekte, onlara her durumda yardımcı olacağını, yeter ki; yüzlerini her daim Rabb'lerine dönsünler, hep O'ndan dilesinler ve hep O'ndan istesinler. Yüce Yaradan, her güçlükte bir kolaylık bulunduğunu müjdelemektedir. Yeter ki, kul hep Rabbinden ümit etsin, O'na dönsün, O'ndan dilesin.