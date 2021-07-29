İnşirah suresi özellikle sıkıntılı ve kederli zamanlarda okunabilen ve faziletleri pek çok olan bir suredir. İnşirah suresinin faziletleri ve faydaları ile hangi durumlarda okunması gerektiği hadislerde bildirilmektedir.

İnşirah suresinin fazilet ve faydaları arasında özellikle maddi ve manevi sıkıntılara şifa olarak okunduğu hadis kaynaklarından elde edilen bilgiler ışığında bildirilmektedir.

İnşirah Suresi Nasıl Okunur? İnşirah Suresi Ne Zaman Okunur?

İnşirah suresi sıkıntılı ve üzüntülü zamanlarda okunması oldukça faydalı olan bir suredir. İnşirah kelimesinin manası ferahlamak ve feraha ermek olarak bilindiği için bu sureyi okumanın da feraha ermeye vesile olacağı bildirilmektedir.

İnşirah suresi zor zamanlarda kişinin içinden çıkamadığı maddi ve manevi kayıplar yaşadığı dönemlerde okuması gereken bir suredir. Böyle zamanlarda bu suresinin feraha ulaştırmak ve kişiyi bulunduğu durumdan çıkaracak yollara götürmesin fayda vermektedir. Hadisi şeriflerde İnşirah suresi okumanın özellikle manevi sıkıntılardan kederlerden kurtaracağı bildirilmektedir. Kişinin depresyon gibi rahatsızlıklarına da şifa veren bir suredir.

İnşirah suresi sabah namazından sonra ve gece uykudan önce okunmasını pek çok faydası görülmektedir. İnşirah suresi özellikle kapalı işlerin açılması niyetiyle sabah ve akşam okunabildiği gibi herhangi bir vakitte de niyet üzere okunması tavsiye edilen bir suredir.

Kaynak: Diyanet

Hasta olan kimse ihtiyarlık ve ölüm dışında her hastalığın mutlaka bir çaresi olduğunun bilinciyle uzman hekimlere müracaat ederek tedavi yollarını aramalı bunun yanında Yüce Allah'a sığınıp şifa vermesi için dua etmelidir. Bu maksatla bazı alimler Kuran'ı Kerim'den şifa konulu ayetlerin okunmasını tavsiye etmişlerdir.

Kaynak: Diyanet (şifa niyetiyle Kur'an okumak)

Kur'an-ı Kerim'den Diğer Sureler

Yasin Suresi

Fatiha Suresi

İhlas Suresi

Kadir Suresi

Ayetel Kürsi