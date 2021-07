İnşirah Suresi namazda zammı sure olarak okunur mu ve hangi suradan sonra okunur?

Namaz ibadetini eda edebilmek için namazın tüm şartlarını yerine getirmek ve bilmek gerekmektedir. Zammı surenin okunması da bunlar arasında yer alır.

İnşirah Suresi Namazda Zammı Sure Olarak Okunur mu?

Namaz kılarken, okunacak bazı surelere "zammı sure" denmektedir. Şöyle ki; namaz kılarken Fatiha Suresi'nden sonra okunacak kısa surelere zammı sure denmektedir. Bu sureler, yani zammı sure olarak isimlendirilen kısa sureler genellikle Kuran'ın son bölümünde yer alırlar.

İlla ki zammı sure okunması gerekmemektedir. Şayet müminin yeterli ezberi varsa ve eksiksiz, kusursuz biçimde diğer uzun sureleri de biliyorsa pekala bunları okuyabilir. Bunun önünde bir engel bulunmamaktadır. Herhangi bir sakıncası da bulunmamaktadır.

Fakat müminlerin hepsinin aynı seviyede ezberinin olması beklenemez. Bu nedenle kısa surelerin zammı sure olarak okunması tavsiye edilmektedir. Fatiha Suresi'nin ardından namazda bu zammı sureler okunur.

İnşirah Suresi Hangi Sureden Sonra Okunur?

İnşirah Suresi, pek güzel, pek ferahlatıcı bir Sure olarak hemen hemen her mümin tarafından ezbere bilinmekte ve okunmaktadır. İşte bu sebeple de "Zammı Sure" olarak Müslümanların çoğu tarafından okunmaktadır.

Zammı sureler, namazda hemen Fatiha Suresi'nin arkasından okunur. Başka bir anlatımla, Fatiha Suresi ile zammı sure arasına başka sure girmemelidir. Bu durumda Fatiha Suresi - İnşirah Suresi şeklinde okuma yapılmalıdır.

Kaynaklar: kurul.diyanet.gov.tr/ Cevap-Ara

www.diyanet.gov.tr