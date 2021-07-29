İnşirah suresi dert, sıkıntı ve zor olan zamanlarda sabır duası olarak okunabilir mi?

Kuran-ı Kerim içerisinde bulunan ayetler ve sureleri okumak insanlar için birçok sıkıntı ve beladan kurtulmaya vesile olduğu hadislerde bildirilmektedir. Kuran-ı Kerim'de yer alan her surenin kişi üzerinde bilinmeyen birçok faydası ve şifası bulunmaktadır. Bununla beraber hadislerde bildirildiğine göre surelerin bazılarının bazı hastalıklarda okunabileceği ve şifaya vesile olacağı konusu bildirilmektedir.

İnşirah Suresi Dert, Sıkıntı Ve Zor Zamanlarda Sabır Duası Olarak Okunabilir mi?

Kişinin maddi ve manevi rahatsızlıklardan kurtulması için tıbbi tedavi yöntemlerine başvurması temel ilkedir. Bunun yanında Allahu Teala'ya dua etmesi de uygundur. Şüphesiz Kuran müminler için şifa ve rahmettir. (İsra 17/12)

Kaynak: Diyanet

Kuranı Kerim içerisinde yer alan sure ve dualar şifa niyetiyle okunabilmektedir. Buna rukye denilmektedir. Sahabenin rukye olarak Fatiha suresi'ni okuduğu ve Rasulullah'ın da bunu onayladığı bilinmektedir.

Kaynak: Diyanet

İnşirah suresi hadislerde bildirildiğine göre maddi ve manevi rahatsızlıklara şifa niyetiyle okunan sureler arasında bulunmaktadır. İnşirah suresi mealinde yer alan göğsünü açmak kelimeleri ve surenin tamamının anlamında da rahatlama ve feraha erme konusunda şifaya vesile olmasına vesile dualar yer almaktadır.

İnşirah suresi sıkıntılı ve zor zamanlarda okunması ile faziletleri kısa zamanda görülen çok ulvi bir suredir. Surenin faziletlerinden faydalanabilmek için sureyi ezberlemek ve sıkıntılı anlarda okumak gerekmektedir.

Kaynak: Diyanet

Kuranı Kerim içerisinde dua okumak ile ilgili Hazreti Aişe'den şöyle rivayet edilmiştir; Hazreti Peygamber (s. a. s), hasta olan akrabalarının üzerine okuyarak ve sağ eliyle onları sıvazlayarak şöyle derdi: Ey Allahım şu hastalığı gider ve şifa ver. Şifa veren sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Hastalığı ortadan kaldıracak bir şifa ver. ( İbni Mace)

Kaynak: Diyanet (şifa niyetiyle Kur'an okumak)