İnna Lillahi Ve İnna İleyhi Raciun Ne Demek? Neden Söylenir Ve Türkçe Anlamı

“İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn” cümlesi Arapça bir cümledir. Aslında bu cümle Kur’an-ı Kerim’de bulunan Bakara suresinin 156. ayetinde bulunuyor. Bu nedenle bu cümle bir ayet sözüdür. Herhangi bir musibete karşı okunur ve koşulsuz şekilde Allah’ a teslimiyeti içerir.

İnna Lillahi ve İnna İleyhi Raciun Ne Demek?

Bütün varlıkların yaratıcı olan Allah (CC), kullarından kendisine dua etmelerini ve “bana dua edin ki, icabet edeyim” emrini vermiştir. Bu doğrultuda kul da, her türlü niyaz, hacet ve musibet durumunda Allah’a yakararak dua etmelidir.

“İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn” da dua olarak söylenen ayetlerden biridir. Allah’tan gelindiğine ve yine dönüşün Allah’a olacağı” anlamını içerir.

Ümmü Seleme (ra) rivayet edildiğine göre; Peygamber Efendimiz, “ kim bir sıkıntıya düşer de “İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn” derse; Allah-u Teala, onu uğradığı sıkıntıdan dolayı ödüllendirir ve daha hayırlısını verir” şeklinde müjdelemiştir.

Neden Söylenir Ve Türkçe Anlamı

Müslümanlar ölüm, deprem, musibet, üzüntülü veya sıkıntılı bir haber aldıklarında “İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn” demeleri buyrulmuştur. Bu duanın Türkçe anlamı; “Onlar; başlarına bir musibet gelince, Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah’a aidiz ve şüphesiz O’na döneceğiz, derler.” Şeklindedir.

İnsanların başlarına gelen musibetler birer sınav olarak kabul edilmelidir. Sıkıntılı durumlarda sabırlı ve metanetli olup, bu duayı sık sık söyleyerek, dünyaya geliş amacınızı tazelemiş oluyorsunuz. Bu duayı söyleyerek, tam bir teslimiyet içinde, inançlı ve kararlı tavır takınarak doğru yolu buluyorsunuz.

Mal ve mülkün Allah’a ait olduğunu insanlar bilmelidir. İnsanlar zenginlikle, yoksullukla, evlatla, savaşla veya hastalıkla imtihan edilebiliyorlar. Bu dua, “Allah’tan gelindiğini ve dönüşün yine O’na olacağını” işaret ediyor. Musibetler karşısında bol bol duayı okuyarak, daima ümitli ve iyimser olup, bol bol istiğfar edebilirsiniz.