İman Nedir Ve Kaça Ayrılır? İmanın Türleri

İman İslam dinine göre ilk orak temizlik ile başlayan bir tür dini terim olmaktadır. Diğer dinlere göre ise imanın farklı tanımları ve farklı şartları bulunmaktadır.

İman Nedir ve Kaça Ayrılır?

İman temelde İslam dinine göre temizlikten gelmektedir. Birey İslam dinin de Allah’a en uygun şekilde iman edebilmesi için ilk olarak temiz olmasında fayda vardır. Bu temizlik bedeniz temizliği olarak sadece düşünülmemelidir. Yani bu temizlik aslında vücut temizliği ruh temizliği şeklinde de olmaktadır. Bireyler İslam dinin göre iman edebilmek için altı şartı yerine getirmesi gerekir.

Bu iman ise Allaha iman, meleklere iman, peygamberlere imana, kutsal kitaplara iman, kadere ve ahiret gününe iman şeklinde olmaktadır. Birey bu altı iman şartını yerine getirdiği zaman İslam dinine göre imanın şartları sağlanmış olmaktadır. Ayrıca bazı aralıklarda imanlı ve daha hayırlı bir kul olabilmek için dini görevlerden ziyade iyi bir insana olması da önemlidir. Örneğin Hazreti Muhammedîn bir hadisine göre bir yetim kalmış çocuğun başımı okşayıp gülümsemek bile en güzel imandan sayılmaktadır.

İmanın Türleri Nedir?

İmanın birçok farklı türde farklı şekilde ritüelleri ve türleri bulunmaktadır. İlk olarak Musevilere göre imanlı olabilmek için hahamlara ve Musevi ibadete mekânlarına sık sık gidilmesi gerekir. Fakat Hristiyanlık için iman ise doğar doğmaz vaftiz töreni ile başlamaktadır.