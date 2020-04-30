İmam Şafii Kimdir? İmam Şafi Hayatı Ve Eserleri

İslamiyet’in mezhepleri arasında Şafii mezhebi bulunmaktadır. Şafii mezhebinin önderidir. Asıl ismi Muhammed bin İdris eş-Şafi olması nedeni ile mezhebin ismi Şafii mezhebi olarak söylenmiştir. Dünya üzerinde en çok mensubu olan ikinci mezhep Şafii mezhebidir.

İmam Şafi Kimdir?

İmam Şafii Filistin’de Gazze Şehrinde miladi olarak 767 yılında ve hicri olarak 150 yılında doğmuştur. Babasının adı İdris’tir. Babası bir gün iş nedeni ile Gazze’ye gitmiş fakat Gazze’deyken vefat etmiştir. İmam Şafii’nin soyu Muhammed (s.a.v.) ile Abd-i Menaf’ta birleşmektedir.

Küçük yaşlarında iken babasını kaybetmiştir. Fakir olarak yaşadıkları için annesi İmam Şafii’yi de yanına alarak Mekke’ye gitmiştir. İmam Şafii Mekke’de kendisi henüz çok küçük yaşlardayken ilim ile uğraşmış, yedi yaşına geldiğinde Kuran-ı Kerim’i, on yaşına geldiğinde ise İmam Malik’in bir eseri olan el Muvatta isimli hadislerin bulunduğu kitabı ezberlemiştir. On beş yaşına bastığında ise artık fetva verebilecek bir ilim seviyesine ulaşmıştır. Medine fıkhını İmam Malik’ten öğrenmiş ve Irak fıkhını ise İmam Muhammed’den öğrenmiştir. Bu şekilde ise Irak fıkhıyla Hicaz fıkhını birleştirmiştir.

İmam Şafi’nin Hayatı ve Eserleri

İmam Şafii yirmi yıl kadar sürede çöl içinde Huzeyl kabilesinin içinde yaşamıştır. Burada cahiliye şiirleri ve fasih Arapçayı öğrenmiştir. Birçok alimden hadis ilmi almıştır. Bu sürede İmam Malik’e el- Muvatta isimli eserinin tamamını arz etmiştir. Bunun ardından ise tamamen fıkıh alanına yönelmiştir. İmam Malik’ten Hicaz fıkhını öğrenmiştir. İmam Şafii’nin kavrayış gücü, keskin ve üstün zekasını anlayan İmam Malik İmam Şafi’ye tavsiyelerde bulundu. İmam Şafi’ye Allah’tan korkmasını, günahlardan sakınmasını söylemiş ve kendisinin büyük bir kişi olacağını ümit ettiğini belirtmiş ve Allah’ın senin gönlüne koymuş olduğu nuru günah işleyerek söndürmemesini söylemiştir.

İmam Malik’ten Medine’de hadis ve fıkıh ilmini aldı. Bu süre içerisinde İmam Şafii’nin çalışması gerektiği için Yemen’e gitti. Yemen kadısı İmam Malik için resmi bir iş bularak burada çalışmasını sağladı. Fakat Halife olan Harun er Raşid hazreti Ali (r.a.) taraftarlarının bir harekat yapmasından korkuyordu. Yemen bölgesinden yakalanıp getirilmiş olan Şiiler arasında Şii olmamasına rağmen İmam Şafii’de bulunmaktadır. İmam Şafii Medine’de böylece halifenin huzuruna çıkarılmıştır. Suçsuz olduğu anlaşıldığında ise Halife tarafından hem serbest bırakıldı ve para yardımında bulundu. Daha sonra İmam Şafii Hicri 195 yılında Bağdat’a gitti. Bağdat’ta Muhammed b. Hasan eş-Şeybani’den Irak’taki fakihlerin kitaplarını okuyarak fikir alış verişi yaptı.

Hicri 187 yılında Mekke’de ve 195 yılında ise Bağdat’ta Ahmed bin Hanbel ile buluşarak Hanbeli fıkhını, Kuran mensuhunu ve nasihini öğrendi. Bağdat’ta bulunduğu sıralarda ise kendisinin eski mezhebinin esaslarını içeren “El- Hucce” isimli eserini yazmıştır. Ardından ise hicri 200 yılında Mısır’a gitti. Hicri 204 yılında Recep ayının son cumasında vefat etti ve Mısır’da gömüldü. Şafii mezhebi daha çok Mısır’da yaygın olarak ortaya çıkmış ve ardından Maveraünnehir, Horasan, Irk ve Suriye’ye yayılmış olan bir mezheptir.

İmam Şafii’nin eserleri:

El- Mebsut

Ahkam-ül-Kur’an

El-Kitab-ül Bağdadiyye

Ahkam-ül-Kur’an

Müsned-üş-Şafii

İhtilaf-ül-Hadis

Er-Risale fil-Usul: Fıkıh usulüne dair olan meseleleri içeren bir eserdir.

Kitab-üs Sünnen vel- Müsned: Hadis ilmi ile ilgili bir kitaptır.

El-Ümm: İslam hukukuna yani fıkha dair olan meselelerin içtihat edilerek bildirildiği birçok meseleleri içeren bir eserdir.