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İlk teravih namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? İşte saat bilgisi

#Teravih#Teravih Namazı#Ramazan
İlk teravih namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak İşte saat bilgisi

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, ramazan ayının ilk günü olan 2 Nisan'da en erken imsak saat 04.14'te Iğdır'da, son imsak ise 05.25'te İzmir'de gerçekleşecek. Öte yandan merak edilen bir diğer konu ise teravih namazı saatleri. Peki, teravih namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ramazanda beş vakit namazda olduğu gibi teravihin de camilerde cemaatle kılınacağını belirterek, "Tüm aile fertlerimizle teravih namazına, sohbete ve mukabeleye katılarak, ramazanın manevi havasını hep birlikte teneffüs edeceğiz." dedi. İşte, il il teravih namazı saatleri...

İLK TERAVİH NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Bakanlığı'nin 2022 Dini Günler Takvimine göre; bu yıl Ramazan 2 Nisan'da başlayacak. Bu bilgiler ışığında bu yılın ilk teravih namazı 1 Nisan 2022 gecesi kılınacak.

İlk teravih namazı 1 Nisan Cuma günü yatsı namazından sonra kılınacaktır.

TERAVİH NAMAZI SAATLERİ

İstanbul'da ilk teravih 1 Nisan 2022 Cuma günü 20:57'de kılınacak.

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#Teravih#Teravih Namazı#Ramazan

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