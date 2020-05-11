İlk Müslümanlar Kimlerdir? İlk Müslümanların İsimleri

İslam dinine ilk geçenler arasında hem erkekler hem kadınlar, hem köleler hem de hürler bulunmaktaydı. Bu ise İslam'ın herkesi kucaklayan, tüm insanlığı Allah karşısında eşit kabul eden görüşünü destekler niteliktedir. İslam'da zorlama olmadığı gibi ilk Müslümanlar da tamamen kendi istekleriyle bu dini kabul etmişlerdir.

İlk Müslümanların İsimleri Nelerdir?

1- Hz. Hatice: Hz. Muhammed'in ilk eşi olan Hz. Hatice, aynı zamanda ilk Müslüman olarak biliniyor. Hz. Muhammed, Cebrail aracılığıyla indirilen ilk vahiyden sonra koşarak mağaradan çıkmış ve hızlıca evine gitmiştir. Orada kendisini bekleyen hanımına gördüklerini ve yaşadıklarını tek tek anlatmıştır. Birçok hadis kitabında belirtildiği üzere Hz. Muhammed kendisine ilk önce bir cinin musallat olduğunu sanmıştır. Hz. Hatice, ayrıntıları peygamberimizden dinledikten sonra bunun bir melek olduğuna kanaat getirmiş ve İslam'a ilk giren kişi olmuştur.

2- Hz Ebubekir: Dört halifeden ilki olan ve Hz. Muhammed'in sahabesi içerisinde yer alan Hz. Ebubekir de İslam'ı ilk seçene kişiler arasında yer almaktadır. Kafirlerin saldırısı altında peygamberimiz ile birlikte mağaraya sığınmış ve örümcek ağlarının onları düşmanlardan koruduğu mucizeye tanıklık etmiştir. Birçok kişinin Müslüman olmasında önemli bir rol oynamıştır.

3- Hz Ali: İslam halifelerinin sonuncusu olan Hz. Ali, daha çocuk yaşta İslam'ı kabul eden kişilerden bir diğeridir. Hz. Muhammed'in en çok sevdiği ve birlikte oyunlar oynadığı Hz. Ali, henüz 8 - 9 yaşlarında iken Müslüman olmuştur. Yazılı kaynaklarda peygamberimizin namazı ilk öğrettiği kişiler arasında adı geçer. Daha sonra halife de olan Hz. Ali, hayatı boyunca İslam'ın doğru anlaşılması ve uygulanması için çalışmıştır.

İlk Müslümanlar Kimlerdir?

İslam'ın yayılmaya yavaş yavaş başladığı ilk dönemlerde köleler de söz hakkına sahip olmaya başlamıştır. O dönemde Mekke zenginlerinden birinin kölesi olan Hazret-i Bilal-i Habeşi bu kölelerden biridir. Peygamberimizin her zaman çok yakınında olan bu zat İslam'ı seçmiş ve bu nedenle birçok işkenceye maruz kalmıştır. Daha sonrasında peygamberimiz onu satın alarak azat etmiştir. İslam tarihinde 'ezanı okuyan ilk kişi' olarak bilinir.

Hazreti Zeyd de azatlı kölelerden olup ilk Müslüman olan 5 kişiden bir diğeridir. Diğer isimler arasında Hz. Osman, Talha Bin Ubeydullah, Zübeyr Bin Avvam ve Ebi Vakkas sıralanabilir.