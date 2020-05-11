İftidah Tekbiri Nedir? İftidah Tekbiri Nasıl Yapılır (Alınır)?

İftidah tekbiri, Namaza başlama tekbiridir. Namaz kılmaya niyet ettikten sonra “Allahu Ekber” denilerek eller yukarı kaldırılır ve tekbir alınır.

İftidah Tekbiri Nedir?

Erkek Müslümanların namaz esnasında tekbir alırken ellerinin iç kısımlarının kıbleye karşı ve parmakların normal bir açıklıkta bulunduğu hal iken, baş parmaklarını kulak yumuşağı hizasına gelecek ve hafiften değecek şekilde ellerin yukarıya kaldırılması iken,

Kadınların tekbir alırken ellerinin iç kısımlarının kıbleye karşı parmaklarının normal açıklıkta ve parmak uçlarının omuz hizasına gelecek şekilde ellerini yukarıya kaldırılmış halidir.

İftidah Tekbiri Nasıl Yapılır (Alınır)?

Namaza “Allah-u Ekber” denilerek başlanır. Bu bir iftidah yani başlangıç tekbiridir. Buna “Tahrime” ismi de verilmektedir. İftidah tekbiri yalnızca Rabbin şanını yüceltmek ve ona mahsus bir ifade ile yapılmaktadır. İftidah tekbiri getirilerek namaza başlanılmış ve bütün dünya işleri ilgisi kesilmiş olur. Tahrime, Hanefi mezhebine göre itikat eden Müslümanlara göre namazın şartlarındandır. Böyle olmakla beraber aynı zamanda namazın hükümlerine çok yakın olduğu için bu da rüknu sayılmıştır. Üç mezhep imamına göre Tahrime de aslen namazın bir rüknüdür. Bu, ayrı düşüncelerden birtakım meseleler ortaya çıkarmaktadır.

Namaza başlarken “Allah-u Ekber” demek yerine “Allah-u Kebir” yahut sadece Allah denilmesi de farz için yeterli olmaktadır. Bunlarda da Yüce Rabbin şanını yükselten anlam vardır. Yalnız Müslümanların dikkat etmesi gereken bir husus vardır ki Allahümmağfirli, Estağfirullah, Euzu billah, Bismillah gibi telaffuzlarla namaza başlanmaz. Bunlar birer dua sözleridir, yalnız tanzimi ifade etmektedir.

İftitah tekbirinin hükmü farz olmakla beraber, Namaza başlarken kadın ya da erkek Müslümanların ellerini Havaya kaldırmalarının hükmü genel itibariyle “Allah’ım! Bütün Dünya işlerini kulak arkası yaptım, arkama atıyorum, ilgilenmiyorum, şimdi yalnızca senin huzurundayım.” Manasına gelmektedir. Tüm bu sebeplerden zorlayıcı bireyin namaz kılarken iftitah tekbiri ile namaza başlaması öncelikli şartlardan olduğu için namazın Aslı unsurları arasında yer almaktadır