Hz. Zülkifl Kimdir? Hazreti Zülkifl (A.s) Hayatı (Kıssası), Mesleği, Mucizeleri Ve İlgili Ayetler

Hz. Zülkifl, Beni İsrail kavmine gönderilmiştir. Bu kavimde doğmuş ve rivayete göre peygamber olan amcası Elyasa (AS) vasıtasıyla peygamberlik görevi verilmiştir. Hz. Zülifl hayatı boyunca ibadetle meşgul olmuş, asla sinirlenmemiş ve kavmine adaletli davranmıştır.

Hz. Zülkifl Kimdir?

Hz. Zülkifl (AS) kimliği konusunda birçok rivayet bulunuyor. Bunlardan en kuvvetlisi, Hz.Zülkifl’in Hz. Elyasa’nın yeğeni ve asıl adının da Bişr olduğudur. İsrailoğullarına peygamber olarak gönderilen Hz. Elyasa (as), ölüm günü bildirilince yerine halef bulunması istenir.

Hz. Elyasa da, İsrailoğullarına haber saldırır. “Kim 3 gün boyunca gündüzleri oruç tutup, geceleri de namazla geçirirse ve ihtilaflı durumlarda sinirlenmeden karar verirse yerine halef olacağı” duyurusunu yaptırır.

İsrailoğullarından bir genç her defasında gelerek, bunların hepsini yapabileceğini söyler. Yaşı genç olduğu için ilk iki seferde başvurusu kabul edilmez. Üçüncü başvurusunda görev bu gence verilir. Bu genç adı Bişr olan Zülkifl’den başkası değildir. Hz. Zülkifl bu görevi yerine getirirken şeytan yolundan alı koymak ister. Her türlü vesvese ve fitnelere karşı Hz. Zülkifl, görevini eksiksiz yerine getirir.

Hz. Elyasa, yeğeni olan Bişr’e “kefalet sahibi” anlamına gelen Zülkifl adını verir. Hz. Zülkif de, hayatı boyunca İsrailoğullarına, Hz. Musa’nın (as) dininin emir ve yasaklarını tebliğ etmiştir.

Hazreti Zülkifl (A.S) Hayatı (kıssası)

İslam’ın büyük alimlerinden Ebu Cafer Taberi’ye göre Hz. Zülkifl, Şam bölgesinde yaşamıştır. Bazı rivayetlere göre Anadolu’da da yaşadığı belirtiliyor. Burada insanları doğru yola ve dürüst yaşama davet etmiş ve Allah (CC) yolunda ilerlemeleri konusunda önderlik etmiştir.

Hz. Musa’ya gönderilen Tevrat kitabını kavmine okumuş. Burada belirtilen, emir ve yasaklara uyulmasını, Allah yolunda bol bol ibadet edilmesi konusunda kavmini uyarmıştır.

Hz. Zülkifl, hayatı boyunca Şam bölgesinde yaşamış ve yine burada vefat etmiştir. Ölüm yaşı olarak da 75 ve 95 olarak iki rivayet vardır.

İsrailoğulları, Hz. Zülkifl’in Hezekiel olduğu görüşünü benimseyip, kabul ediyorlar. Onlara göre Sad suresinin 48. ayetinde geçen “O sabreden Salihlerdendi ve ona lütfettik” ibaresi onların Ahd-i Atîk’teki Hezekiel kitabınca da desteklenmektedir.

Onlara göre, Hezekiel, MÖ. 597’de İsrail tarihinin en sıkıntılı döneminde yaşamıştır. Babil Kralı Buhtunnasr döneminde esir alınmış ve en ağır eziyetlere maruz kalmıştır. Hezekiel, esaretinin beşinci yılında peygamber olarak görevlendirilmiş ve bu görevi 22 yıl sürdürmüştür.

Hz. Zülkifl Mesleği

Peygamberler, uhrevi görevlerini yerine getirirken, aynı zamanda dünyevi işlerle meşgul olarak geçimlerini de sağlamışlardır. Hz. Zülkifl de fırıncılığı ilk başlatan peygamberdir. Ekmek pişirerek geçimini sağlamış ve bu yolda kavmine örnek olmuştur.

Hz. Zülkifl Mucizeleri Ve İlgili Ayetler

Hz. Zülkifl, Kur’an-ı Kerim’de adı geçen peygamberlerden biridir. Peygamberin adı Sad ve Enbiya surelerinde geçmektedir.

Sad suresinin 48 ayetinde; “Ey Rasûlüm, İsmâîl, Elyesa ve Zülkifl’i de hatırla. Hepsi de en hayırlı kimselerdendi.”

Enbiya suresinin 85 ve 86. ayetlerinde; “İsmâîl, İdrîs ve Zülkifl hakkında anlattığımızı da hatırla. Onların her biri sabredenlerdendi. Onları, rahmetimize kattık. Doğrusu onlar Salihlerdendi.”

Hz. Zülkifl, Türk insanınca Salih amelli, adaletli, bol ibadet eden ve asla sinirlenmeyen bir peygamber olarak bilinir. Hz. Zülkifl’in türbesinin Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde olduğu kabul edilir. Bolluk, bereket ve salih evlat isteyenler tarafından sürekli ziyaret edilir.