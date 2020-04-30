Hz. Zeyd Bin Harise (R.a) Kimdir? Hz. Zeyd'in Hayatı

Hz. Zeyd Bin Harise (R.A) en çok araştırılan sahabelerden biridir.

Hz. Zeyd Bin Harise (R.A) Kimdir?

Hz. Zeyd Bin Harise (R.A) 581 yılında Hicaz'da Dünya'ya gelmiştir. Soyu Yemen'e dayanmaktadır. Kelb kabilesine mensuptur. Sevgili peygamber efendimizin evlatlığıdır. Peygamber efendimizden 10 yaş küçüktür. Kur'an-ı Kerim'de Ahzab suresi 33. ayette belirtildiği üzere evlatlıkların babasının adı ile anılması gerektiği bildirilince Hz. Zeyd Bin Harise (R.A) babasının adı ile anılmaya başlandı. Ona artık babasını adı olan Harise denilmeye başlandı. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) Hz. Zeyd Bin Harise (R.A)'ı çok severdi. Bu yüzden efendimiz ona "hibbü Resullullah" lakabını vermiştir.

İslamiyet’ten sonra ilk Müslüman olan kişiler arasında Hz. Zeyd Bin Harise (R.A) yer alıyordu. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Zeyd Bin Harise (R.A) ismi geçmektedir. Babasının adı Haris bin şurahbil, annesinin adı ise Su'da bint salabe'dir. Usame bin zeyd adında bir tane çocuğu vardır. Hz. Zeyd Bin Harise (R.A) 629 yılında o zamanın Bizans imparatorluğu toprağı olan Busra'da vefat etmiştir.

Hz. Zeyd'in Hayatı

Efendimizden 10 yaş küçük olmasına rağmen onun yanında evlatlık olarak yaşadı. Yaşamı boyunca Resul-u Ekrem tarafından çok sevildi ve kollandı. Cahiliye döneminde annesi ile birlikte kaçırılmıştır. Hz. Zeyd bu esnada akrabalarını ziyarete gidiyordu. Daha sonra kaçırılanlar tarafından ukaz panayırında köle olarak satılmaya başlandı. Hz. Zeyd Bin Harise (R.A) köle pazarında, efendimizin eşi Hz. Hatice (R.A)'ın yeğenine satıldı. Yeğeni Hz. Zeyd Bin Harise (R.A)'ı Hz. Hatice (R.A)'a hediye etti. Hz Hatice'de eşi olan peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'e hediye etti.

Hz. Zeyd Bin Harise (R.A)'ın kabilesi Mekke'de Zeyd'in köle olarak gördükten sonra yakınlarına bu durumu bildirmişlerdir. Hz. Zeyd Bin Harise (R.A) babası bu durumu öğrendikten sonra Mekke'ye efendimizin huzuruna geldi. Hz. Zeyd Bin Harise (R.A)'ı babası olduğunu söyleyerek onu geri istedi. Hz. Zeyd Bin Harise (R.A) ailesinin kendini geri istediğini gördü. Efendimizin yanından ayrılmak istemediğini söyleyerek ailesine geri dönmeyi reddetmiştir. Bundan sonra peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) Hz. Zeyd Bin Harise (R.A)'ı alarak Hicr mevkine götürmüştür. Orada yaşayan kişilere ise Zeyd'i göstererek: "Şahit olun, Zeyd benim oğlumdur. O benim mirasçım, ben de onun mirasçısıyım. " demiştir. Onu orada azat etmiştir.

Bazı rivayetlerden aktarılan bilgiye göre efendimizin yanından hiç ayrılmamıştır. Efendimiz Taif yolculuğu esnasında bile yanında Hz. Zeyd (R.A) yer almaktaydı. Taifliler Peygamber efendimize yolculuk esnasında taş atmaya başlamışlardır. Ardından bu taşların efendimize gelmesini engellemek için Hz. Zeyd (R.A) kendi vücudunu efendimizin önüne atarak feda etmiştir. Bu taşlama esnasında Hz. Zeyd (R.A) yaralanmıştır. Peygamber efendimiz İslamiyet ilk geldiği yıllarda Hz. Zeyd ile Hz. Hamza'yı kardeş ilan etmiştir. Hz. Hamza Uhud savaşında şehit olmadan önce vasiyetlerini ve ne yapmaları gerektiğini Hz. Zeyd (R.A)'a anlatmıştı. Hz. Zeyd (R.A) efendimizin yanında pek çok gevzeye, hicrete ve savaşa katılmıştır. Bedir savaşından Müslümanların galip geldiğini ilk olarak Mekke'ye giderek ulaştıran odur.