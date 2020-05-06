Hz. Zekeriya Kimdir? Hazreti Zekeriya (A.s) Hayatı (Kıssası), Mesleği, Mucizeleri Ve İlgili Ayetler

Zekeriya ismi, İslam kaynaklarında İbranice bir ad olarak yer almaktadır. Kur’an-ı Kerim’de Zekeriya peygambere ait bir dua da yer almaktadır.

Hz. Zekeriya Kimdir?

Hz. Zekeriya, soyu Hz. Süleyman’a dayanan bir peygamberdir. Kendisi, Hz. Süleyman’ın soyundan sayılan Elisa ile evlenmiş ve bu ikisinden Hz. Yahya dünyaya gelmiştir. Hz. Zekeriya, Hz. İsa’nın babasız olarak doğmasından sonra Yahudilere karşı HZ. Meryem’in yanında durmuştur. Ancak bu kavmi ikna etmeyi başaramamıştır.

Hazreti Zekeriya (A.S) Hayatı (Kıssası)

Hz. Zekeriya’nın yaşadığı dönemde İsrailoğulları, Şam ve Kudüs çevresinde yaşamlarına devam ediyorlardır. Ancak bunlar arasında peygamberlik vazifesi üstlenen bir kişi yoktu. Bunun üzerine İsrailoğulları, kendilerine bir peygamber gönderilmesi için dua ettiler ve duaları kabul oldu. Bu bağlamda, Hz. Zekeriya hoca olarak Beytül Makdis’te çalışırken peygamberlik görevine nail oldu.

Hz. Zekeriya’nın hayatı ile ilgili bilgilere Kur’an’da yer alan Meryem Suresi’nden erişilebilmektedir. Buradaki kıssalarda Hz. Zekeriya’nın sapkın insanları yollarından vazgeçirmek ve iman etmeleri konusunda çabaladığı anlatılmaktadır.

İslami kaynakların bir bölümünde Hz. Zekeriya’nın şehit edildiği bilgileri yer almaktadır. Buna göre bir rivayete göre Hz. Zekeriya, Hz. Yahya’nın şehit edilmesinden sonra bölgeden uzaklaşmıştır. Bu esnada bir ağaç kovuğunda saklanırken, düşmanları tarafından bulunmuş ve şehit edilmiştir.

Hazreti Zekeriya (A.S) Mesleği

Peygamberlerin, yaşamları sırasında bazı mesleklerle uğraşarak geçimlerini sağladıkları bilinmektedir. Peygamberlere ait bu meslekler bazı İslam kaynaklarında yer almaktadır. Bu bağlamda Hz. Zekeriya’nın meşgul olduğu meslek de bazı kaynaklarda marangozluk olarak yer almaktadır.

Hazreti Zekeriya (A.S) Mucizeleri ve İlgili Ayetler



Diğer peygamberlerde olduğu gibi Hz. Zekeriya da bazı mucizelere sahipti. Bu mucizelerden ilki, onun yanındayken kalemlerin tek başına Tevrat’ı yazabilmesiydi. Bu mucize kendisine, Yahudi biri tarafından “Peygamber olsan, Tevrat’ı kendi elinle yazmazdın.” eleştirisi üzerine bahşedilmiştir. Ağaçların Hz. Zekeriya ile konuşabilmesi, nehre atılan tüm kalemlerin batması ancak Hz. Zekeriya’nın kaleminin su üzerinde dik bir biçimde durabilmesi ve ağaçları köklerinden çıkartabilmesi de diğer mucizeler arasında yer almaktadır.

Kur’an-ı Kerim’de yer alan; Al-i İmran Suresi, En’am Suresi, Meryem Suresi ve Enbiya Suresi’nde Hz. Zekeriya ile ilgili ayetler yer almaktadır. Bu sureler ve ilgili ayet numaraları ise aşağıdaki gibi listelenmektedir.

- Al-i İmran Suresi, 37, 38, 39, 40 ve 41. Ayet

(38. ve 39. Ayet: “Orada Zekeriya Rabbine dua etti: "Rabbim, bana Katından tertemiz bir soy armağan et. Doğrusu Sen, duaları işitensin" dedi. O mihrapta namaz kılarken, melekler ona seslendi: "Allah, sana Yahya'yı müjdeler. O, Allah'tan olan bir kelimeyi (İsa'yı) doğrulayan, efendi, iffetli ve salihlerden bir peygamberdir.")

- En’am Suresi, 85. Ayet: “Zekeriya'yı, Yahya'yı, İsa'yı ve İlyas'ı da (hidayete eriştirdik.) Onların hepsi salihlerdendir.”

- Meryem Suresi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Ayet

(6. ve 7. Ayet: "Bana mirasçı olsun. Yakup oğullarına da mirasçı olsun. Rabbim, onu (kendisinden) razı olunan(lardan) kıl." (Allah buyurdu:) "Ey Zekeriya, şüphesiz Biz seni, adı Yahya olan bir çocukla müjdelemekteyiz; Biz bundan önce ona hiçbir adaş kılmamışız.")

- Enbiya Suresi 89. Ayet: Zekeriya da; hani Rabbine çağrıda bulunmuştu: "Rabbim, beni yalnız başıma bırakma, sen mirasçıların en hayırlısısın."