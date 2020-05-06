Hz. Yusuf Kimdir? Hazreti Yusuf (A.s) Hayatı (Kıssası), Mesleği, Mucizeleri Ve İlgili Ayetler

Hz. Yusuf Allah tarafından gönderilen bir peygamberdir. Gönderildiği topluma Allah'ın dinini yaymaya, onları tebliğ etmek için gönderilmiştir.

Hz. Yusuf Kimdir?

Hz. Yusuf MÖ 1592 tarihinde Paddan Aram şehrinde dünyaya gelmiştir. Hz. Yusuf Hz. Yakup Peygamber'in 12 çocuğundan biridir. Annesinin adı Rahil'dir. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Yusuf peygamberden 27 defa söz edilmiştir. Ayrıca Kur'an'da Yusuf suresi bulunur. Hz. Yakup peygamber oğullarından en çok Hz. Yusuf aleyhisselam'ı sevmiştir. Hz. Yusuf aleyhisselam güzelliği ile bilinen bir peygamberdir. Öyle güzeldir ki kardeşleri ve yakın çevresi tarafından kıskanılmıştır. Güzelliği yüzünden hapis dahi yatmıştır.

Hazreti Yusuf (A.S) Hayatı (Kıssası)

Hz. Yakup'un oğulları Hz. Yusuf'u dışladılar. Diğer oğulları Hz. Yusuf'u kıskandığı için onu kuyuya atıp ölüme terk ettiler. Ardından Hz. Yusuf kuyuda iken kervancılıkla uğraşanlar Hz. Yusuf'u bulurlar ve onu köle olarak başkalarına satarlar. Hz. Yusuf'un hayatı bu noktada Züleyha hanım ile kesişti. Züleyha Hz. Yusuf ile evlenebilmek için ona iftiralar attı. Fakat Hz. Yusuf pes etmedi, bundan dolayı ise yıllardır zindanlarda yaşadı. Hz. Yusuf çok iyi rüya yorumlayabiliyordu. Bu özelliğinden dolayı zindan hayatı sona erecekti.

Hz. Yusuf her şeye rağmen kardeşlerini affetme büyüklüğünü gösterdi. Kıtlık durumunda olan kardeşlerine yardım etti ve onları ölümden kurtardı. Oğlundan ayrı kalan Hz. Yakup üzüntünden ama olmuştu. Daha sonra ise Hz. Yusuf'a kavuşan Hz. Yakup'un gözleri açılmıştı.

Hazreti Yusuf (A.S) Mesleği

Hazreti Yusuf çocukluğundan itibaren çobanlıkla uğraşmıştır.

Hazreti Yusuf (A.S) Mucizeleri ve İlgili Ayetler

Hazreti Yusuf peygamberlik zamanında pek çok mucizeleri vardır. Hz. Yusuf'un yüzü güneş gibi nurluydu. Hazreti Yusuf aleyhisselam'a bakanlar nurdan gözlerini çevirme gayretinde bulunurlardı. Hz. Yusuf'un nuru bir amanın gözlerini açacak kadar tesirliydi. Hazreti Yusuf'un bir diğer mucizesi ise ağaç yapraklarından kumaş elde edilmesidir. Hazreti Yusuf dua ederek ağacın yaprakları güzel bir kumaşa dönüşmüştü. Hazreti Yusuf'un huzurunda bir zat gelerek ağaç yapraklarından bir mucize göstermesini istemiştir. Hz. Yusuf bunun üzerine ağaç yapraklarından kumaş elde etmiştir.

Kur'an-ı Kerim'de Hz. Yusuf ile ilgili pek çok mucize vardır; İşte o ayetler;

Yusuf suresi 17-18-19-20-21. Ayetler

"Ey babamız! Biz yarış için uzaklaşmış, Yûsuf’u da eşyamızın yanında bırakmıştık; onu kurt yemiş! Ama biz doğru söyleyen kimseler olsak da sen bize inanmazsın" dediler.

Gömleğinin üstünde uydurma bir kan izi de gösterdiler. Ya‘kūb, "Hayır! Nefsiniz sizi kötü bir iş yapmaya sürüklemiş; artık (bana düşen) güzelce sabretmektir. Anlattığınız şeyler karşısında, (bana) yardım edecek olan ise ancak Allah’tır" dedi.

Derken bir kervan geldi, sucularını gönderdiler, adam kovasını kuyuya saldı; "Müjde! İşte bir oğlan çocuğu!" diye bağırdı. Onu alıp bir ticaret malı olarak sakladılar. Allah onların yaptıklarını çok iyi biliyordu.

(Mısır’da) onu yok pahasına, birkaç dirheme sattılar. Zaten ona pek değer vermemişlerdi.

Onu satın alan Mısırlı adam karısına, “Ona değer ver ve güzel bak! Umulur ki bize faydası olur veya onu evlât ediniriz” dedi. İşte böylece Yûsuf’a orada bir yer sağladık ve bunu olayların yorumunu ona öğretelim diye de yaptık. Allah, emrini yerine getirmeye kadirdir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.