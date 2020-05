Hz. Yakub Kimdir? Hazreti Yakup (A.s) Hayatı (Kıssası), Mesleği, Mucizeleri Ve İlgili Ayetler

Yakup Aleyhisselam'ın adı Kur'an-ı Kerim'de 16 kere geçmektedir. Kur'an-ı Kerim'de kendisinden hem Yakup hem İsrail olarak bahsedilmektedir. Medyen'de ya da Şam'da doğduğu rivayet edilir. Fiziki ve karakter özellikleri itibari ile zayıf yapılı, uzun boylu, ağırbaşlı ve güler yüzlü bir kişi olarak tarif edilmektedir.

Hz. Yakub Kimdir?

Hz. İshak'ın oğlu olan Hz. Yakup (A.S), Filistin civarında yaşayan İsrailoğullarına gönderilen bir peygamberdir. Hz. Yusuf (A.S) peygamberin babasıdır. İsrailoğulları, Hz. Yakup (A.S)'ın soyundan gelmektedir. Hz. Yakup (A.S), keskin bir zekaya, güçlü bir iradeye sahip olup salih, hayırlı ve dürüst bir insan olduğundan bahsedilir.

Hz. Yakup (A.S), toplam on iki çocuğa sahip olmuştur. Çocukları içinde en sevdiği oğlu ise Hz. Yusuf (A.S)'dır. Hz. Yusuf (A.S), kardeşleri tarafından kıskanılarak kuyuya atılmıştır. Hz. Yakup (A.S), çocuğunun üzüntüsü ve çocuklarının ihanetleri ile sınanmıştır. Oğlu Hz. Yusuf (A.S)'ın acısı ile gözleri kapanmış, kırk sene sonra ona kavuşması sonucu gözleri yeniden açılmıştır. Rivayete göre Hz. Yakup (A.S), Mısır'da oğlu Hz. Yusuf (A.S)'ın yanında yirmi dört sene kaldıktan sonra vefat etmiştir.

Hazreti Yakup (A.S) Hayatı (kıssası)

Hz. İbrahim (A.S)'ın küçük oğlu İshak peygamberin oğlu olan Hz. Yakup (A.S), Beyrut, Kenan ili taraflarında on iki oğlu olan bir peygamberdir. İsrailoğullarının babası olarak bilinen Hz. Yakup (A.S), ismini İbraniceden almaktadır. Saffetullah (saf, temiz kul ) manasına gelen ismi ile bilinen peygamberin soyundan da çok sayıda peygamber dünyaya gelmiştir.

En sevdiği oğlu ise Hz. Yusuf (A.S) ve kardeşlerinin kıssasının geçtiği Yusuf suresinde, Hz. Yakup (A.S)'ın çektiği evlat hasreti, oğullarına olan öğüdü ve daha sonra oğullarının tövbesi yer almaktadır. Hz. Yakup (A.S) ile ilgili rivayetlerde vasiyeti üzerine Filistin'de bulunan Halil-u Rahman türbesinde bulunan Hz. İshak (A.S) peygamberin yanına defnedilmiştir.

Hazreti Yakup Mesleği

Hz. Yakup (A.S)'ın çoban olduğu tarihi kaynaklarda yer almaktadır.

Hazreti Yakup (A.S) Mucizeleri ve İlgili Ayetler

Hazreti Yakup (A.S) Mucizeleri :

- Düşman askerine bağırdığı zaman düşman askerinin korkarak kaçması,

- Hazreti Yakup (A.S)'ın duası ile büyük ve küçük dağların yerinden kalkması,

- Sesinin sürekli olması ve üç konaklık yerden bile duyulabilmesi,

- Duası ile istediği koyunun karnından dört kuzu doğurtabilmesi,

- Ken'an ahalisini imana davet ettiği vakit, oturdukları yerlerde bulunan dağlık ve taşlık yerlerin, tüm tepe ve taşların toprak olmasını teklif etmişler, Hazreti Yakup (A.S) dua edince her yerin toprak olması.

İlgili Ayetler :

Bakara Suresi 132. Ayet Tefsiri :

Bunu İbrahim, oğullarına vasiyet etti, Yakup da : " Oğullarım, şüphesiz Allah sizlere bu dini seçti, siz de ancak Müslüman olarak can verin " ( diye benzer bir vasiyette bulundu. )

Bakara Suresi 133. Ayet Tefsiri :

Yoksa siz Yakub'un ölüm anında, orada şahitler miydiniz? O oğullarına " Benden sonra kime ibadet edeceksiniz? " dediğinde, onlar: " Senin İlahına ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek bir İlaha ibadet edeceğiz; bizler O'na teslim olduk" demişlerdi.

Meryem Suresi 6. Ayet Tefsiri :

" Bana mirasçı olsun. Yakup oğullarına da mirasçı olsun. Rabbim, onu (kendisinden) razı olunan (lardan) kıl."

Meryem Suresi 49. Ayet Tefsiri :

" Böylelikle, onlardan ve Allah'tan başka taptıklarından kopup-ayrılınca ona İshak'ı ve (oğlu) Yakup'u armağan ettik ve her birini peygamber kıldık. "

Meryem Suresi 58. Ayet Tefsiri :

" İşte bunlar; kendilerine Allah'ın nimet verdiği peygamberlerdir; Adem'in soyundan, Nuh ile birlikte taşıdıklarımız (insan nesillerin) den, İbrahim ve İsrail (Yakup)in soyundan, doğru yola eriştirdiklerimizden ve seçtiklerimizdendirler. Onlara Rahman (olan Allah'ın) ayetleri okunduğunda, ağlayarak secdeye kapanırlar. "