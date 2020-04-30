Hz. Sümeyye (R.a) Kimdir? İslam'ın İlk Kadın Şehidi Hz. Sümeyye'nin Hayatı

Hazreti Sümeyye (r.a.) İslam için şehit olma vasfına erişmiş ve hatta bu vasfa erişen ilk kadın olmuştur. Ammar İbni Yasir’in annesidir. Hem oğlu, hem kendisi hem de kocası dayanılmaz işkenceler maruz kalmışlar ve bir an bile imanlarından dönmemişlerdir. Şirke bulaşmamak uğruna dayanılmaz işkencelere sabır ile direnmişler ve ailecek şehit olmuşlardır. Hem de İslam’ın ilk şehitleri.

Hz. Sümeyye (r.a.) Kimdir?

Mahzumoğulları kabilesinden İbni Muğire’nin cariyesidir. Hizmet edişi ile kendisini sevdirmiş bir hanımdır. Öyle ki Ebu Huzeyfe kendisini Yasir ile evlendirmiştir. Yasir ise Yemen’den Mekke’ye gelip kendisine sığınmış olan köle birisiydi. İkisinin çocukları olduğunda ise Yasir’i azat etmiştir. Ammar İbni Yasir bu evliliğin sonucunda dünyaya gelmiştir. İslam dininin ilk günlerinde ailece İslam ile şereflenmişlerdir. Azgın olan müşriklerin dayanılması çok çok güç olan işkencelerine maruz kalmış bir ailenin ferdidir. Kendilerini müşriklerden koruyacak olan kimselerinin olmaması ile en şiddet dolu v en acı dolu işkencelere maruz kalmışlardır. Alev alev yanan kayalar ile vücutlarını dağladılar ama yine de aileyi dinlerinden döndürebilen olmadı.

İslam’ın İlk Kadın Şehidi Olan Hz. Sümeyye’nin Hayatı

İmanda sebat edebilmenin en iyi ve en güzel olan örneğini veren aile canları karşılığında Allah’a, Allah resulüne iman etmemenin ne kadar büyük bir güç olduğunu, aynı zamanda ne kadar büyük bir mutluluk olduğunu göstermiş oldular. Karı koca olarak Yasir (r.a.) ve Sümeyye (r.a.) İslam’ın ilk şehitleri oldular. Resulallah (s.a.v.) bir gün bu aileye işkencenin yapıldığı alana gitti. Resullallah’ın uzaktan geldiğini gören bu aile acısını unuttu ve O’na baktılar. O’nu karşılamak istiyorlar gibi gözlerini ayırmadan O’na baktılar. Resulallah’ı görmenin verdiği sevinç ile işkencelere aldırmayıp ferahladılar.

Resulallah onlara sabretmelerini ve kendilerini cennet ile müjdelediğini söyledi. Yasir (a.s.) günlerinin hep bu şekilde işkence çekerek mi geçeceğini Resulallah (s.a.v.)‘e sordu. Yüreği sızlayan Resulallah (s.a.v.) Allah’a dua etti, Yasir ailesini teskin etmeye çalıştı. Aradan geçen birkaç günün ardından devam eden işkencelerin sonunda Yasir (r.a.) yaşından dolayı daha fazla dayanamayarak vefat etti. İlk şehit olma mutluluğuna böylece erişti. Ebu Cehil’in amcası olan Ebu Huzeyfe, Yasir (r.a.)’ın vefat etmesinin ardından bütün kinin oğulları Ammar ve eşi Sümeyye’den çıkardı. Ebu Huzeyfe, Ebu Cehil’e Sümeyye’yi kendisine bıraktığını söyledi. Ebu Cehil ise kibir ve kininden gözü dönerek hakaretler etti. Hz. Sümeyye(r.a.) bu çirkin sözlere en ağır şeklide karşılık verdi. Sinirlenen Ebu Cehil elinde tuttuğu mızrağı Hz. Sümeyye (r.a.)’a sapladı ve şehit etti. Böylece İslam tarihinin ilk kadın şehidi Hz. Sümeyye (r.a.) oldu. Sümeyye (r.a.) ve Yasir (r.a.)’ın oğulları işkenceden kurtuldu. Direk Resulallah’ın yanına giden oğulları annesinin bu şekilde acıklı halde şehit edilmiş olmasından büyük üzüntü duyduğunu ve başlarına gelen zulümler için tahammüllerinin artık kalmadığını söyledi. Resulallah (s.a.v.) ise yine sabırlı olmasını tavsiye etti.

Bedir Savaşında Ebu Cehil’in öldürülmesinin ardından Resulallah (s.a.v.) Ammar’a annenin katilini Allah öldürdü diyerek haber vermiştir. İslam uğruna, şirke düşmemek uğruna katlanılan bu kadar eziyet ile cennetin yaşarken kendilerine müjdelendiği sayılı kişilerden ve ilk şehit olanlardan oldular. Sabır etmek ve iman gücü ile cenneti kazanan kullardan oldular.