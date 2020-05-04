Hz. Süleyman Kimdir? Hazreti Süleyman (A.s) Hayatı (Kıssası), Mesleği, Mucizeleri Ve İlgili Ayetler

Hz. Süleyman aynı zaman da kral olarak da bilinir. Arama motorlarında sıkça araştırılan Hz. Süleyman Tevrat ve Kur'an-ı Kerim'de kendisinden sıkça söz edilmiştir.

Hz. Süleyman Kimdir?

Hz. Süleyman Kudüs Filistin'de doğmuştur. Babası Hz. Davut Hz. Süleyman daha 12 veya 13 yaşlarında iken vefat etmiştir. Kur'an'da Hz. Süleyman nebi peygamber olarak bildirilir. Hristiyanlıkta yani İncil kitabında ise yasa koyucu olarak adlandırılır. Din dışı kaynaklarda ise Hz. Süleyman'ın kral olduğu kabul edilir. Kur'an-ı Kerim'de 16 kere Hz. Süleyman'dan bahsedilir. Kur'an'da keskin zekası ve Hz. Davut'un oğlu olduğundan bahsedilir. Ayrıca karmaşık meseleler de bile zekası sayesinde çözüme kavuşturduğundan sıkça bahsedilir.

Hz. Süleyman babasının yolunda ilerlemiş bir peygamberdir. Babası gibi önce şehrin hükümdarı olmuş daha sonra ise peygamber olmuştur. Mescid-i Aksa Hz. Süleyman tarafından inşa ettirilmiştir. Mescid-i Aksa'nın yapımı tam olarak 7 yıl sürmüştür. Hz. Süleyman MÖ 932 yılında yine doğduğu şehirde Kudüs'te vefat etmiştir.

Hazreti Süleyman (A.S) Hayatı (Kıssası)

Hazreti Süleyman gençlik yaşlarında dikkatleri üzerine çeken biri olmuştur. Babası Hükümdar olan Hz. Davut oğlunun zekasının farkına vararak onu eğitmiştir. Babası henüz Hz. Süleyman 12 yaşındaki vefat etmiştir. Daha sonra kendisi hükümdar olmuştur. Hz. Süleyman'ın toplum 4 tane çocuğu olmuştur. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Süleyman'ın güzel ahlakından, zekasından ve Allah katında ki büyük değerinden bahsedilir. Hz. Süleyman her peygamberin olduğu gibi mucizeleri olan bir peygamberdir. Yaşadığı dönem boyunca pek çok mucizeleri olmuştur.

Atlara olan sevgisi ile bilinir. Her zaman atlara değer veren bir peygamber olmuştur. Sadece atlara değil hayvanlara yoğun bir sevgi beslerdi. Hazreti Süleyman'ın duası da bulunmaktadır.

Ey Rabbim! Beni bağışla. Bana, benden sonra kimseye layık olmayacak bir mülk bahşet! Şüphesiz sen çok bahşedicisin!” dedi.

Hazreti Süleyman (A.S) Mesleği

Hazreti Süleyman bir hükümdardı. Ayrıca sazlardan zenbil yaptığı bilinmektedir. Bakır madenini de işleyen bir peygamberdi.

Hazreti Süleyman (A.S) Mucizeleri ve İlgili Ayetler

Hazreti Süleyman mucizeleri olan bir peygamberdir. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Süleyman'ın mucizelerinden bahsedilmiştir. Hazreti Süleyman tüm canlılar ile konuşma yeteneği ve mucizesi bulunurdu. Hazreti Süleyman'ın 9 tane mucizesi vardır. Rüzgarları kontrol edebilme mucizesi vardır. Öyle ki istediği yere rüzgar getirebilir istediği yerden rüzgarları dağıtabilirdi. Hazreti Süleyman denizlerden geçmek isterken sular ikiye ayrılıdı. Daha sonra geçtikten sonra sular tekrardan birleşirdi.

Hazreti Süleyman ne zaman isterse cami, köşk ve saray yaptırabilirdi. İstediği zaman istediği yerde bu mucizesini gösterirdi. Hazreti Süleyman'ın ayrıca bir mührü bulunur. Bu mührü ile istediği her şey kolaylaşırdı.

Enbiya 81. Ayet;

Süleyman’ın emrine de onun isteğine göre, içinde bereketler yarattığımız yere doğru esmek üzere güçlü rüzgârı verdik. Biz her şeyi biliriz.

Neml 16. Ayet;

Süleyman Dâvûd’un yerine geçti. Dedi ki: "Ey insanlar! Bize kuş dili öğretildi ve bize her şeyden gerektiği kadar verildi. Doğrusu bu apaçık bir lutuftur."

Sebe 12. Ayet

Süleyman’ın emrine de sabahleyin bir aylık, akşamleyin bir aylık yol almakta olan rüzgârı verdik. Onun için bakır madenini eritip akıttık. Cinlerden de rabbinin izniyle onun maiyetinde çalışanlar vardı. Onlardan kim buyruğumuzdan sapsa, ona yakıcı ateşin azabını tattırırdık.