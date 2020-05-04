Hz. Şuayb Kimdir? Hazreti Şuayb (A.s) Hayatı (Kıssası), Mesleği, Mucizeleri Ve İlgili Ayetler

Medyen halkını peygamber olarak bilinen Hz. Şuayb insanlığa yol gösterici bir peygamber olarak biliniyor. Tevratta ve özellikle Kur'an-ı Kerim'de kendisine sıkça yer ayrılmıştır. Mucizeleri ve gönderildiği topluma göstermiş olduğu doğru yol ile kendisine yol gösterici kişi denilmiştir. Allah tarafından Medyen halkına yol gösterici olarak gönderilmiştir.

Hz. Şuayb Kimdir?

Hz. Şuayb medyen doğumlu tam adı Shuaib olan ismin anlamı ise "doğru yolu gösteren kişi" olarak bilinen peygamberdir. Hz. Musa'nın kayınpederi olan Hz. Şuayb bundan dolayı Tevratta kendisinden sıkça söz edilmektedir. Tevratta Hz. Şuayb için Yitro adı ile söz edilmektedir. Hz. Şuayb ahlaki değerleri zayıf olan, sapkınlaşmış toplumlardan biri olan Medyen toplumuna Allah tarafından elçi olarak gönderilmiş bir peygamberdir. Başta kendisine inanan kişi bulamadığından dolayı toplumdan çoğu zaman dışlanmıştır.

Medyen halkına Allah tarafından gönderilen Hz. Şuayb İbrahim'in soyundandı. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Şuayb'dan 11 defa söz edilmiştir.

Hazreti Şuayb (A.S) Hayatı (Kıssası)

Hz. Şuayb medyen halkına peygamber olarak gönderildi. Medyen halkı çok zengin bir halktı. Zenginliğini ise yaptıkları gapslar ile elde etmişlerdi. Yapılan kervanların yolu medyenden geçtiği zaman halk zorla kervanlarda ki mallara el koyarak ganimetleri ele geçirmekteydi. Halkta her türlü sapkınlık vardı. Putlara tapmak, hırsızlık yapmak, yalan söylemek, zina yapmak, içki içmek gibi pek çok alışkanlıkları vardı. Bu sapkın halka Allah-u Teala tarafından Hz. Şuayb peygamber elçi olarak gönderildi. Onlara doğru yolu göstermesi tebliğ edildi. Hz. Şuayb başta kendisine inanan bulamadı. Sürekli aşağılandı ve toplumdan uzaklaştırılmak istendi.

Hz. Şuayb az da olsa Medyen halkından kendine inanan kişi bulabildi. Kendisine inanan kişiler ile birlikte Medyen'i terk ettiler. Daha sonra inanmayan kişiler de Medyen'de çıkan zelzele ile helak olup gittiler. Hz. Musa Hz. Şuayb'ın kızı ile evlendi.

Hazreti Şuayb (A.S) Mesleği

Her peygamberin peygamberlikten önce ki bir mesleği bulunmaktaydı. Hazreti Şuayb çocukluğundan ölümüne kadar ziraatçılık ile uğraşmıştır.

Hazreti Şuayb (A.S) Mucizeleri ve İlgili Ayetler

Hazreti Şuayb gönderildiği topluma doğru yolu göstermek için çok çabalamıştır. Başlarda kendisine inanan bulamadığı için Allah tarafından kendisine bazı mucizeler ve özellikler verilmiştir. Hazreti Şuayb dua ederek siyah kuzulardan beyaz kuzular doğurtmuştur. Dağ yolculuklarında dağa çıkarken dağlar eğimini kaybeder dümdüz olurdu. Medyen topluluğunda ki tüm taşları etrafında döndürmüş ve o taşları bakır haline getirmiştir. Hazreti Şuayb bu mucizelerini halka göstermek için dua etmiştir. Onları doğru yola göstermek bulundukları durumdan kurtarmak için dua etmiştir. Dua ederek kum tepelerini yerle bir etmiştir.

Araf Suresi 91. ayetinde ise Hz. Şuayb'in mucizeleri ile ilgili şu sözlere yer verilmiştir;

"Bunun üzerine onları dayanılmaz bir sarsıntı tuttu da, kendi yurtlarında diz üstü çökmüş olarak sabahladılar."

Araf suresi 86. ayette de ise;

"İnananları tehdit edip Allah yolundan alıkoyarak ve onu eğri göstermek maksadıyla her yolun başında (pusu kurup) oturmayın. Düşünün ki, siz az sayıdaydınız, sonra O sizi çoğalttı. Bozguncuların sonunun nasıl olduğunu da düşünün!"