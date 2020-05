Hz. Şit Kimdir? Hazreti Şit (A.s) Hayatı (Kıssası), Mesleği, Mucizeleri Ve İlgili Ayetler

İlk peygamber ile son peygamber arasında birçok peygamber gelmiş ve vazifelerini yerine getirmiştir. Bütün Peygamberlerin kendilerine ait bir karakterleri bulunuyor ve her birinin farklı mucizesi bulunuyordu. Peygamberlerin her biri kendilerine verilen vazifelerini yerine getirmişlerdir.

Hazreti Şit Kimdir?

Hazreti Şit ilk peygamber olan Hazreti Adem’in beşinci çocuğudur. Hazreti Şit dünyada doğan ilk peygamberdir, aynı zamanda Hazreti Adem’den sonra peygamber olarak gönderilmiş olan ikinci kişidir. Kardeşi olan Kabil’in diğer kardeşi olan Habil’i öldürmesinin ardından geçen beşinci yıldan sonra diğer kardeşleri gibi ikiz olarak dünyaya gelmemiş, tek doğmuştur.

Hazreti Şit (A.S.) Hayatı (Kıssası)

Şit ismi “ Allah’ın hibesi” demektir. Şit (a.s.), Adem (a.s.) ve Havva’nın oğulları olan Kabil’in diğer oğulları olan Habil’i öldürmesinden sonra Allah’ın onlara salih bir evlat olarak gönderdiği evlatlarıdır. Şit (a.s.) bütün çocukların yanında en salih olan ve son peygamber olarak gelecek Muhammed (s.a.v.)’in nurunu taşımasından dolayı Adem (a.s.) tarafından diğer çocuklarından daha çok seviliyordu. Adem (a.s.) oğlu Şit (a.s.)’a alnındaki parlayan nurun tüm isnsanlığın son peygamberi olan Muhammed (s.a.v.)’e ait bir nur lduğunu söyledi. Alnındaki bu nuru iffetli, temiz ve mümin olan bir kadın ile paylaşmasını ve doğacak olan kendi oğluna da aynısı vasiyet etmesini söyledi. Böylece Şit (a.s.) saliha bir hanım ile evlenip oğullarına bu şekilde vasiyet etti ve bu şekilde yaşamaya başladılar.

Adem (a.s.), Şit (a.s.)’a bütün ilimleri ve İlahi olan sırları öğretti. Adem (a.s.) Şit (a.s.)’ı tüm çocuklarına lider yaparken ölümünden hemen önce de tüm yeryüzünün halifeliğini oğluna verdi. Adem (a.s.)’ın ölümünün ardından Allah Şit (a.s.)’a 50 sayfalık sahife indirerek ona kimya ilmi, sanayi bilgisi, matematik, hikmet ilmi gibi birçok ilim bildirdi. Şit (a.s.)’ın peygamberlik döneminde insanlar dünyaya yayıldı ve çoğaldılar. Şit (a.s.) insanlara Allah’ın emirlerini bildirip bu emirlere uyulup onları iman etmeye çağırdı. Şit (a.s.) zamanında huzur hakimdi. İnsanlar arasında haset, buğz bulunmuyor ve haramlardan kötülüklerden uzak yaşanılıyordu. Şit (a.s.) Şam’da bir şehir kurarak sınırlarını belirledi ve burada yaşayarak vazifesini de yerine getirdi.

Şit (A.S.)’ın Mesleği

Yeryüzüne peygamber olarak gönderilen her bir peygamberin bir mesleği bulunuyor. Hazreti Şit’in mesleği ise nessac, kazzaz ve hallacdır. Mencusat sanayiinin, örücülerin ve dokumacıların ilk kurucusudur.

Hazreti Şit (A.S.) Mucizeleri ve İlgili Ayetler

Şit (a.s.) Kuran-ı Kerimde ismi geçen peygamberlerden biri değildir. Buna karşın bilinen peygamberlerden biridir. Şit (a.s.)’ın hayatı ve mucizeleri ile ilgili çok daha fazla ayrıntı bilinmemektedir.

Şit(a.s.) Şam’da oğulları ve torunları ile kurmuş olduğu şehirden çıkıp Yemen’e gitmesi ile Kabil’in oğullarının azgınlık içerisnde bulunduğunu gördü. Onlara Allah’ın emirlerine uymalarını ve iman etmelerini söyledi. Fakat Kabil’in oğulları bu uyarıları dikkate almadılar. Şit (a.s.) ise onlar ile savştı. İlk kez kılıç kullanan Şit (a.s.) olmuştur.

Şit (a.s.) ile Adem (a.s.) ve kardeşleri balçıktan Kabe’yi inşa etmişlerdir. Hazreti Muhammed (s.a.v.)’in nuru Şit (a.s.)’ın oğlu olan Enuş’a geçti. Şit(a.s.) babası olan Adem (a.s.)’ın ona olan vasiyetini kendi oğlu Enuş’a vasiyet etti. Kendisinden sonra halife olarak Enuş’u ilan etti.