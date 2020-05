Hz. Salih Kimdir? Hazreti Salih (A.s) Hayatı (Kıssası), Mesleği, Mucizeleri Ve İlgili Ayetler

Hazreti Salih (a.s.)’ın Semud kavmine gönderilmiş olan bir peygamberdir. Semud kavmi ile Salih peygamber (a.s.)’ın yaşadıkları ve aralarında geçen konuşmalar Allah tarafından Kuran-ı kerimde bildirilmiştir. Salih (a.s.)’ın yaşadığı hayat ile ilgili en çok Kuran’dan bilgi alıyoruz.

Hazreti Salih Kimdir?

Kuran’ da ismi sekiz defa geçen bir peygamberdir. Semud kavmine peygamber olarak gönderilmiştir. Semud kavmi kayaları ve dağları oyup görkemli ve güzel evler inşa eden bir kavimdir. Hazreti Salih (a.s.) Hazreti Adem (a.s.)’ın 19. Kuşak torunudur. Salih (a.s.) kavimin içerisinde ticaret işleri ile meşgul olan ve elinin emeği ile geçim yapan bir kişiydi. Salih (a.s.) yüceltilmeye ve hürmet görmeye layık olan birisiydi. Kabiliyetli oluşu, iyiliksever oluşu ve dürüst oluşu ile kavmi Salih (a.s.)’ı çok severdi. Kavmi ondan birçok şey beklerdi, hatta ilerleyen zamanlarda Salih (a.s.)’ı kendilerine hükümdar yapmayı düşünüyorlardı fakat peygamberlik görevi geldi.

Hazreti Salih (A.S.) Hayatı (Kıssası)

Kuran’da geçen kavimlerden biride Ad kavmidir. Semud kavmi Ad kavminin bölgesine yerleşti ve kendilerine ikinci Ad ismini verdiler. Ad kavmi zamanında çok fazla nimete sahip olan bir kavimdi, aynı şekilde Semud kavmi de nimetler sahibi bir kavim olmuşlardır. Fakat hep gaflette ve dalalette yaşamışlardır. Ad kavminin helak oluşunu sağlam zemine yapılmamış evlere bağlayan Semud kavmi, dağları, kayaları oyarak çeşitli şekillerde, süslü binalar inşa ettiler. Bu şekilde Ad kavmini helak eden fırtınadan korunacaklarını düşünüyorlardı. Semud kavmi tevhid inancını bir kenara bırakarak öküze benzeyen bir put inşa edip ona secde ettiler ve daha sonra başka küçük putlarda yapıp onlara taptılar.

Salih (a.s.)’a peygamberlik geldi ve Cebrail (a.s.)’ın halkına tebliğ etmesini istemesi üzerinde öncelikle kabile reisi Cenda’nın yanına gitti ve tebliğ etti. Cenda yumuşak huy ile karşılayıp kavmine bunu anlattı. Kavmi bu sözleri Salih (a.s.)’dan duymak istedi ve açıkça tebliğ eden Salih (a.s.)’a karşı kavmi cephe alarak ona karşı geldiler. Salih (a.s.) ne kadar tebliğ yapsa da kavmin çok az kısmı iman etti ve diğerleri kendisinden mucize istedi. Salih (a.s.) Allah’ın izni ile deve mucizesini gösterdi fakat kavmi deveyi öldürdü. Kavminin azgınlığı hiç bitmedi ve en sonunda ibret olacak şekilde Semud kavmi helak oldu. Kavmin helakı sırasında Salih (a.s.) ve ailesi oradan göç etmişlerdi bir süre sonra tekrar gelerek ölene kadar orada yaşadılar.

Hazreti Salih (A.S.) Mesleği

Salih (a.s.) deve sürüsü yetiştirip hem deve satar hem de sütünü satardı. Kendisi de bu gelen para ve süt ile geçinirdi.

Hazreti Salih (A.S.) Mucizeleri ve İlgili Ayetler

Salih (a.s.) ve Semud kavminin yaşadıkları; Hud suresi, Şuara suresi, Neml suresi, Kamer suresi, Muminun suresi, Araf suresinde anlatılmaktadır.

Salih (a.s.)’dan kavmi bir mucize olarak bir kaya üzerinde kızıl tüylü, doğurmak üzere olan bir devenin indirilmesi ve doğan deve yavrusunun da renginin annesi ile aynı olmasını istediler. Aynı zamanda sütünün kışın sıcak yazın serin akıp, sütten içenin şifa bulup fakirlikten çıkmasını istediler. Hepsi toplandı ve bu anı beklemeye başladılar. Allah o kayadan sancılı bir şekilde bir devenin doğmasını ve Allah’ın birliğine şehadet edip, Salih (a.s.)’ın peygamberliğine şehadet ettiğini söyleyerek çıktı. Bu mucize üzerine kavim reisi ve birkaç kişi tevhid akidesi ile Allah’a iman ettiler.