Hz. Osman (R.a) Kimdir? Hz. Osman'ın Hayatı, Halifelik Dönemi Ve Sözleri

Hz. Osman (R.A) halifelik döneminde yaşadıkları ve sözleri pek çok kişi tarafından araştırılmaktadır.

Hz. Osman (R.A) Kimdir?

Hz. Osman (R.A) hicri takvimine göre 574 yılında doğmuş dört büyük halifelerden biridir. Hz. Osman peygamber efendimiz (S.A.V)'e ilk inananlar arasında olup ilk Müslümanlar arasında yer almaktadır. Mekke'de doğmuş olan Hz. Osman en çok halifelik dönemi yaşamış olan kişidir. Hz. Osman (R.A) Kureyş kabilesine mensuptur. Ayrıca Emevi soyundan gelmektedir. Annesi Erva hanımdır. Erva hanım Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in halası olan Beyza'nın kızıdır. Hicri takvime göre 656 yılında Medine'de vefat etmiştir.

Hz. Osman'ın Hayatı

Yaşamı boyunca pek çok sıkıntı ile iç içe yaşamıştır. Hz. Osman (R.A) İslam'ın yayılması için çok çileler çekmiş çok cefalara katlanmıştır. Efendimizin her konuda yanında olmuş ve kendisini peygamber efendimizin yoluna adamıştır. İman ettiği için amcası tarafından hapse mahkum edildi. Hapiste yattığı süre boyunca İslam davasından dönmedi. Daha sonra amcası onun bu kararlılığını gördükten sonra serbest bırakmak zorunda kaldı. Hz. Osman yaşamı boyunca İslam davası için çalıştı. İnsanları gizlice veya teşvik aracılığı ile İslam'a davet ettiler.

Daha sonra diğer sahabeler de İslam'a açık şekilde davet ettiler. Hz. Osman Müslüman olduktan sonra Peygamber efendimizin kızı ile evlendi. Hz. Osman (R.A) ile Rukiye'nin evliliğinden efendimizin torunu Abdullah dünyaya geldi.

Hz. Osman'ın Halifelik Dönemi

Hz. Osman (R.A) hicri takvime göre 644 yılında halife seçilmiştir. Halifelik döneminde dahi Hz. Ömer (R.A)'ın yolundan gitmiş ve onun davasını görüşlerini devam ettirmiştir. Hz. Osman'ın halifelik döneminde İslam devleti topraklarını iyice genişledi. Orduda yer alana asker sayısı hızlıca artarak feth edilen topraklar bollaştı. Kuzey Afrika ve Anadolu'nun bir bölümü İslam devletinin topraklarına dahil edilmiş oldu. Hz. Osman döneminde iyice genişleyen İslam devleti toprakları günümüzde ki Ermenistan, Horasan, Kıbrıs ve Trablusgarp (Mısır)'ı fethetti. Ayrıca Hz. Osman (R.A) ordularına Emevi devletine girmeyi emretti.

Hz. Osman seferlerine devam ederken asiler tarafından tutsak edildi. Yaklaşık olarak 22 gün tutsak edilen Hz. Osman Medine'de şehit edildi. İslam davası yolunda şehit olan Hz. Osman'ın bedeni yakınları tarafından gizlice defnedilmiştir. Hz. Osman şehit edildikten sonra İslam devletinde bir dönüm noktası meydana gelmiştir. İslam devletinde bu dönem pek çok iç karışıklık yaşamıştır. İslam devleti yönetimi sarsılmıştır. Hz. Osman halifelik döneminde İslam devleti Zatüs Sevari deniz savaşını yaşamıştır.

Hz. Osman'ın Sözleri

" Her kimsenin dünyada bir zindanı olursa o kişi kabir hayatı boyunca rahat eder."

" Kulluk etmek haram ve helal sınırlarını muhafaza etmektir."

" Kulluk etmek mevcut olana razı olmaktır, olmayana da sabır etmektir."

" Dünya'da ki en büyük kayıp uzun bir ömür yaşayıp, ahiret için bir azık hazırlamamaktır."

" Ey İnsanoğlu! Doğumundan ölümüne kadar Azrail her daim peşinde olacaktır. Sen dünyada bulunduğun süre zarfı boyunca da bu hep böyle olacaktır. "

" Öyle ki dünya hayatı fani ahiret hayatı ise bakidir. "

" Fani hayat sizi şımartmasın baki hayattan alıkoymasın. "

" Dünyanın sonu vardır, Allah'tan korkunuz ve ona yöneliniz. "

" Baki olan hayatı fani olan hayata tercih ediniz. "