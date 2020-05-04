Hz. Musa Kimdir? Hazreti Musa (A.s) Hayatı (Kıssası), Mesleği, Mucizeleri Ve İlgili Ayetler

Hz. Musa, Mısır Firavunu tarafından halkına yapılan işkenceleri sona erdirmek için gönderilmiştir. Bu bağlamda Hz. Musa insanları imana davet edebilmek için bazı mucizeler de göstermiştir.

Hz. Musa Kimdir?

Hz. Musa, Yakup peygamberin neslinden gelen bir peygamberdir. Annesinin adı İmran, kardeşinin adı ise Harun’dur. Hz. Musa’nın dış görünüşüne dair iri yapılı ve düz saçlı olduğuna dair bazı rivayetler bulunmaktadır. Kendisini dört kutsal arasında yer alan Tevrat indirilmiştir. Aynı zamanda Hz. Musa Allah ile konuştuğu için de “Kelimullah” sıfatına layık görülmüştür.

Hazreti Musa (A.S) Hayatı (Kıssası)

Hz. Musa’nın doğumu esnasında Mısır Firavunu bir rüya görmüş ve ülkedeki tüm erkek çocukların öldürülmesini emretmiştir. Musa peygamberin annesi de bu esnada çocuğunu korumak için onu bir sandığa koyup, Nil nehrine bırakmıştır. Allah tarafından Hz. Musa sandıkla beraber, Firavun’un sarayına ulaşmış ve Firavun’un eşi Asiye hanımın eline geçmiştir. Asiye bu çocuğa sahip çıkmış ve Firavun’u da ikna etmiştir. Bu sayede Hz. Musa, Firavun’un sarayında yaşamaya başlamıştır.

Hz. Musa büyüdükten sonra yanlışlıkla bir adamı öldürmüş ve bunun vezası olarak da Mısır’dan ayrılmak zorunda kalmıştır. Medyen’e giden Hz. Musa burada Şuayp peygamberin kızı ile tanışmış ve onunla evlenmiştir. Uzun yıllar boyunca Medyen’de kalan Hz. Musa, Firavun’un İsrailoğulları’na zulüm etmesi üzerine Tur Dağı’nda peygamberlikle görevlendirilmiştir.

Hz. Musa’ya peygamberlik vazifesi ile beraber türlü mucizeler de bahşedilmiştir. Hz. Musa, Allah dinini Firavun’a tebliğ etse de Firavun buna inanmamıştır. Musa’ya inanan herkes de Firavun tarafından öldürülmüştür. Bunun üzerine Hz. Musa kendine inananlarla beraber Kızıldeniz’e yürümeye başlamıştır. Bu esnada Firavun ve ordusu da Hz. Musa’yı ve kendisine eşlik eden kafileyi takip etmişlerdir. Ancak Hz. Musa elindeki asa ile Kızıldeniz’i ikiye ayırınca tüm ordu ve Firavun burada boğularak can vermiştir.

Mısır’dan çıktıktan sonra Hz. Musa’ya Tevrat indirilmiştir. Musa peygamber, yerine kardeşi Harun’u vekil bırakarak Tur Dağı’na gittikten sonra İsrailoğulları bir buzağıya tapmaya başlamıştır. Hz. Musa ve Hz. Harun insanları bundan vazgeçirmeye çalışsa da çabaları sonuçsuz kalmıştır. Bunun üzerine Allah’ı reddeden kavim helak olmuştur.

Hazreti Musa (A.S) Mesleği

Hz. Musa büyüyüp, Medyen’e geldikten sonra burada evlenmiş ve on yıl kalmıştır. Bu süre içerisinde de çobanlık yaparak geçimini sağlamıştır.

Hazreti Musa (A.S) Mucizeleri ve İlgili Ayetler

Hz. Musa çok sayıda mucize ile donatılan bir peygamberdir. Kur’an-ı Kerim’in çok sayıda ayetinde de Hz. Musa’dan bahsedilmektedir. Nisa, Maide, Bakara, Araf, En’am, Yunus, Hud, İbrahim ve Kehf sureleri Hz. Musa’dan bahsedilen ayetler içermektedir. Hz. Musa ile ilgili bilinen en büyük mucize Kızıldeniz’i ortadan ikiye ayırması, Firavun’u ve tüm ordusunu bu suların altında bırakmasıdır. Bu peygambere ait diğer mucizeler ise aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

- Elindeki asayı istediği zaman bir ejdere çevirebilmesi.

- Elinin beyaza dönerek, bir nur gibi parlaması.

- Çekirge ve bit mucizeleri.

- Kurbağa sürüsünün Mısır’ı istila etmesi.

- Tih sahrasında asasını taşa vurması ve ardından on iki çeşmenin fışkırması.

- Kızıldeniz’i ortadan ikiye ayırması ve Firavun’un ordusunu burada bırakması.

- Tur Dağı’nın yerinden kalkarak, İsrailoğullarının üzerine gitmesi.