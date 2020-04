Hz. Mikail (A.s) Kimdir? Hazret-İ Mikail'in Görevi Nedir?

Hz. Mikail (A.S) yüce Allah'ın meleklerinden biridir. Yüce Allah her meleklerine ayrı bir görev bahşetmiştir.

Hz. Mikail (A.S) Kimdir?

Hz. Mikail dinimizde ki dört büyük meleklerden biridir. Cenab-ı Hak tarafından kendisine görev verilmiştir. Mikail kelimesinin kökeni İbranicedir. İbranicede "Kim tanrı gibidir?" anlamı çıkmaktadır. Mikail aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de de ismi geçen bir melektir. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Mikail (A.S)'dan beş yerde söz edilmektedir. Mikail meleği aynı zamanda Musevilikte de geçmektedir. Musevilikte İsrailoğullarını kurtarmaya gelen koruyucu melek olarak Hz. Mikail (A.S) adlandırılır. Ayrıca gök ordusunun reisi olarak da adlandırılmaktadır. Musevilikte İblis'e karşı savaşan melek olarak da adlandırılmaktadır.

İslam dışı kaynaklarda da Hz. Mikail (A.S)'den bahsedilmektedir. Hz. Mikail (A.S)'dan Tanrı'nın tahtını kuşatan melek olarak bildiriliyor. Ayrıca bu kitaplarda Hz. Mikail (A.S) Hz. Cebrail (A.S)'dan daha büyük melek olarak görülmektedir. İshak'a yoldaşlık eden eş aramak için ona refakatçilik eden Hz. Mikail (A.S)'dir. Cebrail aleyhisselam ile birlikte Sina dağında Tanrı'ya eşlik eden melek olarak Hz. Mikail (A.S) denir. Tabiat olayları Hz. Mikail (A.S)'nın görevlerinden biridir. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Hz. Mikail (A.S)'den söz edilmektedir. Bakara suresinin 98. ayetinde bildirilen melek Hz. Mikail (A.S)'dır. Hz. Mikail (A.S) kurtuluş ve rahmet meleği olarak adlandırılır. Hz. Mikail (A.S) Cebrail ile birlikte Kur'anda adı geçen meleklerden biridir. Bundan dolayı onun ne kadar kudretli ve şerefli bir melek olduğu bellidir.

Bakara suresinin 98. ayetinde Hz. Mikail (A.S)'dan şöyle söz edilir.

" "Her kim, Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail’e ve Mikâîl’e düşman olursa bilsin ki Allah da inkar edenlerin düşmanıdır."

Hazret-i Mikail'in Görevi Nedir?

Hazret-i Mikail'in görevi doğa olaylarını kontrol etmektir. Doğa'da yağmur yağdıran, seller akıtan, kar yağdıran melek Hz. Mikail (A.S)'dır. Kainatta ki tüm doğa olaylarından Hz. Mikail (A.S) sorumludur. Ayrıca varlıkların rızıklarını da Hz. Mikail (A.S) idare eder. Tüm canlıların rızıkları doğada Mikail aleyhisselam kontrol eder. Bu şekilde doğanın dengesi Hz. Mikail (A.S) meleği sağlar. Hadis-i şeriflerde de Hz. Mikail (A.S)'ın görevlerinden bahsedilmiştir. Bir hadis-i şerife göre Müslümanların Bedir savaşında galip gelmesini sağlayan meleklerin arasında Hz. Mikail (A.S)'da yer almaktadır. Bir diğer hadis-i şerife göre ise Hz. Mikail (A.S)'ın görevinden şu şekilde bahsedilir. Uhud gününde Peygamber efendimizin sağında ve solunda durup ona her zaman destek ve kuvvet veren meleğin adı Hz. Mikail (A.S)'dır.

Sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) bir hadis-i şerifinde şu şekilde buyuruyor;

" Benim göklerdeki vezirlerim Mikail ve Cebrail'dir. Yerdeki vezirlerim ise Ebubekir ve Ömer'dir." demiştir. Bu hadis-i şeriften de anlaşılacağı üzere Hz. Mikail (A.S) aynı zamanda peygambere efendimizin göklerde veziri olmakla görevlidir. Bir başka hadis-i şerifte ise Hz. Mikail (A.S)'ın peygamber efendimizin yanında onu Cennet'e götürüp Cennet'i gezdirdiği rivayet edilmektedir. Hz. Mikail (A.S) bir diğer görevi ise bitkilerin yetişmesini sağlamaktadır. Doğada ki bütün bitkilerin yetişmesi büyümesi Hz. Mikail (A.S)'in görevidir. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Mikail (A.S) için ise Hz. İbrahim'e İshak oğlunu müjdeleyen ve torununun yakub olacağını söyleyen, Lut kavminin helak olacağını Hz. Lut'a bildiren melek Cebrail aleyhisselam ile birlikte Hz. Mikail (A.S) olduğu söylenmektedir.